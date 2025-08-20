Se presentan retrasos en servicio de Transmetro de Barranquilla: Esto dice el sistema
Transmetro anunció una medida de contingencia que incluye la incorporación de buses padrones adicionales para reforzar la troncal.
La mañana de este miércoles 20 de agosto se registraron retrasos en el sistema de transporte masivo Transmetro, lo que generó congestión en estaciones como el Portal de Soledad y molestia entre los usuarios, debido a la reducción de buses articulados en operación.
Según informó la propia empresa operadora, la disminución en la flota disponible afectó los tiempos de espera y provocó aglomeraciones en los puntos de mayor afluencia.
“Transmetro informa que este miércoles 20 de agosto se han presentado niveles de congestión en el Portal de Soledad debido a la disminución de buses articulados en la operación frente a la jornada de ayer”, indicó la empresa a través de un comunicado oficial.
Largas esperas y molestias
Usuarios del sistema expresaron su inconformidad ante los extensos tiempos de espera para abordar un bus.
“Puedo esperar hasta una hora, hasta una hora y media”, relató una usuaria que se encontraba en el Portal de Soledad.
En respuesta a la situación, Transmetro anunció una medida de contingencia que incluye la incorporación de buses padrones adicionales para reforzar la troncal y atender los puntos críticos de congestión.
“Con el propósito de atender los puntos de mayor demanda y garantizar la movilidad de nuestros usuarios”, explicó la empresa.
Evaluación en curso
Transmetro también aseguró que se encuentra elaborando un informe interno para dejar constancia de lo ocurrido y tomar las acciones necesarias que eviten una situación similar en los próximos días.
“Agradecemos a nuestros usuarios su comprensión mientras atendemos la contingencia y trabajamos para normalizar la operación del Sistema”, concluyó la entidad.