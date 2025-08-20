Comisión de Disciplina Judicial investiga a jueza que suspendió concurso de la Fiscalía

JUSTICIA

Luego de conocerse que el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Barranquilla suspendió provisionalmente el Concurso De Méritos de la Fiscalía General de la Nación, programado para este domingo 24 de agosto, en las 32 capitales del país, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial tomó acciones contundentes.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico asumió el conocimiento frente al caso que involucra a la jueza, Amalia Rondón Bohórquez, quien habría adoptado dichas medidas que suspendieron de manera intempestiva el concurso de méritos

Al parecer la funcionaria aspiraba al cargo de fiscal delegada ante Tribunal de Distrito, pero su hoja de vida no habría sido admitida por no cumplir con el lleno de los requisitos, situación aparentemente similar a la del accionante que impulsó la tutela frente a la cual se pronunció la juez.

En total son más de 98.000 aspirantes que se habían inscrito para presentar las pruebas de conocimientos en 4.000 vacantes que van desde auxiliares y conductores hasta fiscales delegados ante Tribunal de Distrito.



