Congreso de Perú estudia declarar persona no grata a Daniel Quintero

La congresista Patricia Juarez señala al precandidato presidencial de realizar una “afrenta a la soberanía” tras izar una bandera de Colombia en la isla de Chonería, particularmente en Santa Rosa. (foto: Caracol Radio / Cortesía)

En medio de las tensiones entre Colombia y Perú por la soberanía de frontera en la región del Amazonas, el Congreso peruano estudia imponer una sanción más fuerte a un ciudadano colombiano relacionado a estas tensiones: el precandidato presidencial Daniel Quintero.

Luego de conocerse de un grupo de colombianos que izó una bandera en la región de Santa Rosa y el consecuente rechazo de las autoridades peruanas, Quintero confirmó en sus redes sociales que él fue la persona que izó la bandera.

Según Quintero: “Nos quitaron Panamá, nos quitaron San Andrés. No voy a permitir que nos quiten el Amazonas. Santa Rosa es Colombia”.

Tras esta confirmación, la congresista peruana Patricia Juarez presentó una moción para declarar como persona no grata al precandidato Daniel Quintero e impedir su ingreso a Perú por protagonizar “un acto inaceptable al izar la bandera de su país en la isla Chinería, territorio peruano”.

Las tensiones bilaterales

El gobierno de Perú presentó una nota de protesta formal ante la Embajada de Colombia “expresando su más firme y enérgico rechazo al sobrevuelo de una aeronave colombiana en espacio aéreo nacional”.

El sobrevuelo se presentó el jueves mientras miembros del gabinete de la administración de Dina Boluarte se encontraban en la isla de Santa Rosa y el Gobierno colombiano conmemoraba el 7 de agosto en Leticia.

Lima critica a Petro

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, dijo que propondrá al Consejo Municipal retirar la medalla de la ciudad al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que le fue entregada en febrero de 2012 por la entonces alcaldesa de Lima Susana Villarán, cuando era alcalde de Bogotá y además le entregó una distinción como huésped de honor.

“No merece la medalla una persona que nos está insultando e invadiendo territorio peruano. Voy a someter al Consejo mi propuesta y ellos decidirán”, señaló el alcalde de Lima en un acto oficial en el distrito de San Juan de Miraflores.

Investigación a colombianos

Con un comunicado, la cancillería peruana anunció que el Ministerio Público inició “una investigación preliminar a dos ciudadanos colombianos por el delito de atentado contra la soberanía nacional, así como ha dispuesto realizar una serie de diligencias pertinentes”.

Este anuncio hace parte de un nuevo episodio en las recientes tensiones fronterizas entre Colombia y Perú en relación a la soberanía de la región del Amazonas, en particular, de la isla de Chinería, en el distrito de Santa Rosa de Loreto.