Centro Democrático condena declaraciones de Daniel Quintero sobre la muerte de Miguel Uribe

Hay indignación en el Centro Democrático por los comentarios del precandidato presidencial y exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, acerca de la muerte del senador Miguel Uribe Turbay el pasado lunes tras el atentado que sufrió el 7 de junio en un barrio al occidente de Bogotá.

A través de sus redes sociales, el presidente del Concejo de Medellín y cabildante del Centro Democrático, Sebastián López, condenó las declaraciones de Quintero y lo acusó de usar el dolor por el asesinato de Uribe Turbay para quedarse con la candidatura presidencial en el Pacto Histórico.

Uribe Turbay, de 39 años, también era precandidato presidencial, pero por el partido opositor: el Centro Democrático. Se desempeñaba como senador de la República por dicha agrupación para el periodo 2022-2026.

¿Qué dijo Daniel Quintero?

Daniel Quintero, quien fue alcalde de Medellín entre 2020 y 2023, tras ganar las elecciones como candidato independiente, publicó una serie de mensajes en su cuenta de X en los que afirmó que “Miguel Uribe fue víctima de un plan macabro en el que participaron políticos y grupos narcotraficantes, que querían desestabilizar el país para tumbar al presidente (Gustavo) Petro”.

Minutos después, Quintero aseguró que “la narco derecha golpista mató a Miguel Uribe” y complementó: “Se indignan porque digo en voz alta lo que todos dicen en voz baja: a Miguel Uribe lo mató su propia ala política”.

El exalcalde de Medellín es uno de los precandidatos presidenciales del Pacto Histórico, que llevará a cabo una consulta popular en octubre para que sus votantes elijan al candidato que participará en las elecciones del próximo año.

La respuesta del Centro Democrático

Al respecto, Sebastián López, presidente del Concejo Distrital de Medellín, acusó que “el bandido de Daniel Quintero está en la tarea de desinformar a Colombia para tratar de ganarse la candidatura del Petrismo”.

López volvió a presentarse al Concejo de Medellín por el Centro Democrático en las elecciones territoriales de Colombia en 2023 y fue uno de los dos candidatos que superaron los 40 mil votos. Así, el actual presidente del cabildo, quintuplicó la votación que lo llevó al Concejo en el periodo anterior, durante la alcaldía de Daniel Quintero.

El militante del Centro Democrático declaró que Quintero “no tiene límites, no tiene escrúpulos y no tiene ningún valor, al utilizar a Miguel Uribe y a su familia”. Además, señaló que “por donde pase Daniel Quintero, tendremos que pasar nosotros para que conozcan el daño que hizo en Medellín y para evitar que tenga la más mínima posibilidad de ser presidente antes de que lo capturen”.

Por su parte, Andrés Forero, representante a la Cámara por Bogotá y ex compañero de Miguel Uribe Turbay, como integrantes del Centro Democrático en el Congreso, expresó que lamentan que Daniel Quintero utilice el dolor por la muerte del senador con un fin político.

Forero pidió a las autoridades que se conozcan los autores intelectuales de este caso. “Han pasado dos meses desde ese 7 de junio fatídico y el gobierno nacional no tiene claridades sobre lo sucedido, ni tampoco la Fiscalía”.