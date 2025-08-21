El Ministerio de Trabajo multa por $500 millones a Carbones del Cerrejón

Mintrabajo por medio de la Dirección Territorial de La Guajira, ordenó una multa de $500 millones a la empresa de Carbones del Cerrejón, por realizar un reporte extemporáneo de 29 casos de enfermedades diagnosticadas como laborales. La Cartera aclaró que dicha multa no se realizó por falta de reporte, sino por realizarlo fuera de los plazos establecidos en la ley.

¿Cuál es el plazo que tienen las empresas para reportar casos de enfermedades laborales?

Según el Decreto 1072 de 2015, los empleadores tienen un plazo de dos días hábiles para reportar ante esta cartera, los accidentes graves, mortales y enfermedades laborales diagnosticadas.

Ante este hecho, Cerrejón tiene un plazo de 15 días hábiles desde la ejecutoria de la resolución, es decir, a partir del momento en el que esta sanción ya quede en firme para pagar la multa.

Durante el proceso de sanción que inició en enero de 2024, la empresa mantuvo su argumento en el que manifestó que el retraso en los reportes se debió a “olvidos involuntarios” y no a una actuación de mala fe.

Enfermedades laborales según la ley

En Colombia, la Ley 1562 establece el sistema de riesgos laborales y la manera en la que deben actuar los empleadores ante una enfermedad laboral.

Por lo que allí se define que una enfermedad laboral, es el resultado de la exposición a factores de riesgo relacionado con la actividad laboral o el medio en el que el trabajador realiza sus obligaciones.

Para que una enfermedad se considere laboral, debe existir una relación causal con el trabajo, y adicional debe estar reconocida por la legislación.

Enfermedades laborales más comunes en Colombia

Sordera Ocupacional: relacionada con los altos niveles de ruido en el trabajo, causando perdida auditiva.

relacionada con los altos niveles de ruido en el trabajo, causando perdida auditiva. Trastornos musculoesqueléticos: Estos pueden ser el sindrome del túnel carpiano, epicondilitis conocido como codo de tenista y afectaciones en la zona lumbar.

Estos pueden ser el sindrome del túnel carpiano, epicondilitis conocido como codo de tenista y afectaciones en la zona lumbar. Enfermedades respiratorias: Como lo son el asma y silicosis, estas enfermedades relacionadas con la exposición al polvo, humo, y otros contaminantes.

¿Qué debe hacer el empleador ante un caso de enfermedad laboral?