Imponen millonaria multa a empresa Charry Trading de Ibagué por humillaciones a sus empleados

Ibagué

El Ministerio del Trabajo en decisión de primera instancia impuso una millonaria multa a una empresa ibaguereña señalada de someter a una serie de humillaciones y hechos de hostigamiento a sus empleados.

Los hechos ocurrieron en septiembre del año 2023 cuando salió a la luz pública un video donde se observa a uno de los accionistas de la empresa Charry Trading S.A.S lanzando una serie de improperios y amenazas contra sus subalternos además obligándolos a realizar una formación tipo militar. Acto seguido intenta agredirlos físicamente y simula tener un arma de fuego con el cual apunta a la cabeza de sus empleados.

Este video generó la indignación de la opinión pública por lo que el Ministerio de Trabajo inició la investigación de oficio con el fin de conocer los hechos y poder evidenciar recurrentes situaciones de maltrato laboral además denotar posibles anomalías en el cumplimiento de la ley laboral.

¿Cuál es la multa para la empresa Charry Trading S.A.S?

Inicialmente, por razones aún no claras, la investigación estuvo a punto de archivarse, fue el propio viceministro de asuntos labores, para la época, Edwin Palma, quien ordenó la reapertura del mismo ante la abundante evidencia que se contaba.

Es así que luego de agotar el debido proceso se emitió una sanción equivalente a los $1.016 millones a esta empresa tolimense, Charry Trading S.A.S., encargada del procesamiento y comercialización de cueros además de otras actividades como la agricultura y la ganadería. En el expediente se detallan una serie de conductas de hostigamiento, humillaciones y acoso laboral contra varios de sus empleados.

Asimismo, se remitieron copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a uno de sus directivos por presunto falso testimonio.

¿Cómo se tasó la multa?

El Ministerio del Trabajo desglosó los valores de la millonaria multa que supera los mil millones de pesos.

$508 millones por vulnerar tratados internacionales de protección laboral y de derechos humanos.

$254 millones por no garantizar el respeto a la dignidad personal de los trabajadores.

$254 millones por actos que restringieron derechos fundamentales de los empleados.

El Ministerio advirtió que, en caso, de no pagar la suma dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación, la empresa deberá asumir intereses moratorios y se iniciará proceso de cobro coactivo, sin embargo contra la misma procede el recurso de apelación.