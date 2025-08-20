Gobierno y transportadores de carga llegan a acuerdo en materia de regulación y seguridad vial
Desde el Ministerio de Transporte se presentará un nuevo proyecto de ley para que existan herramientas más efectivas en la regulación de la movilidad en el país.
Luego de una mesa de trabajo entre el Ministerio de Transporte y los transportadores de carga, se estableció un nuevo decreto de carga. Esta nueva normativa busca actualizar la vigente y adaptar las operaciones del sector al mercado actual, por lo que este mecanismo, según la cartera, brindará mayor seguridad jurídica y mejores condiciones para los transportadores.
En cuanto a la iniciativa legislativa que será presentada ante el Congreso de la República, y que ya fue anunciada en Presidencia, modificará el régimen sancionatorio actual, además de fortalecer los mecanismos de control.
La ministra, María Fernanda Rojas, solicitó a la Superintendencia de Transporte la realización de un plan especial para hacer operativos en puertos y carreteras, esto con el fin de aumentar la seguridad vial en las principales carreteras del país.
“Estas decisiones son el resultado del diálogo constante con el sector y responden a la necesidad de contar con reglas claras, condiciones justas y mayor seguridad para los transportadores.”, afirmó la ministra de transporte, María Fernanda Rojas.