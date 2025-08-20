Gobierno y transportadores de carga llegan a acuerdo en materia de regulación y seguridad vial

Luego de una mesa de trabajo entre el Ministerio de Transporte y los transportadores de carga, se estableció un nuevo decreto de carga. Esta nueva normativa busca actualizar la vigente y adaptar las operaciones del sector al mercado actual, por lo que este mecanismo, según la cartera, brindará mayor seguridad jurídica y mejores condiciones para los transportadores.

En cuanto a la iniciativa legislativa que será presentada ante el Congreso de la República, y que ya fue anunciada en Presidencia, modificará el régimen sancionatorio actual, además de fortalecer los mecanismos de control.

La ministra, María Fernanda Rojas, solicitó a la Superintendencia de Transporte la realización de un plan especial para hacer operativos en puertos y carreteras, esto con el fin de aumentar la seguridad vial en las principales carreteras del país.

“Estas decisiones son el resultado del diálogo constante con el sector y responden a la necesidad de contar con reglas claras, condiciones justas y mayor seguridad para los transportadores.”, afirmó la ministra de transporte, María Fernanda Rojas.