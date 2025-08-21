MinTrabajo sancionó al Hospital de Chinácota por presunta intermediación laboral ilegal

Cúcuta

El Ministerio del Trabajo Territorial Norte de Santander por medio de la Inspección del Trabajo y Seguridad Social sancionó a la E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental del municipio de Chinácota por presuntas vulneraciones a las normas laborales.

Esto corresponde a las acciones de verificación que realiza el Ministerio en las diferentes empresas para determinar hechos de tercerización laboral al identificar que los procesos en la entidad se hacen por intermediación de contratos sindicales.

Por medio de la Resolución No. 0482 del 11 de agosto de 2025 que se inicia debido a una queja por la presunta intermediación laboral ilegal por parte del hospital. Se acusa al centro médico de contratar personal para actividades misionales permanentes a través de contratos sindicales con la Agremiación Sindical Servicios Activos de Colombia (SERACTCOL) durante el año 2022, lo que constituye una supuesta violación de la ley laboral.

La Inspección del Trabajo abrió una investigación, solicitando documentos tanto al hospital como a la agremiación. Se encontró que el hospital celebró 63 contratos colectivos sindicales con SERACTCOL en 2022 para la prestación de servicios asistenciales. La investigación determinó que los empleados afiliados al sindicato realizaban funciones de forma continua y subordinada, lo que desvirtúa el contrato sindical y simula una relación laboral directa con la E.S.E.

A pesar de que el hospital argumentó que la contratación fue necesaria por la urgencia y las restricciones presupuestarias causadas por la pandemia del COVID-19, se determinó que esto no justifica el incumplimiento de la normativa laboral y por ello la Inspección del Trabajo concluyó que hubo una “falta administrativa grave” por intermediación laboral ilegal.

En consecuencia, se sanciona y se impone una multa a la E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental de Chinácota por un valor de 1405 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), equivalentes a $2.000’000.001, basándose en el salario mínimo de 2025.

Además se informa en el documento que la resolución es susceptible de recursos de reposición y apelación, y que de no pagar la multa en el término de 15 días hábiles a la ejecutoria, se podrán generar intereses moratorios a la tasa legalmente establecida.

El Ministerio adelanta en los diferentes hospitales de la región las respectivas verificaciones para identificar y frenar estas prácticas que vulneran los derechos de los trabajadores.