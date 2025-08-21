“Con Misión Alas demostramos que los sueños sí se cumplen”: Secretaria de Cultura de Boyacá

Tunja

El Gobierno Departamental, a través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, presentó los avances del programa Misión Alas, una estrategia cultural que busca cumplir los sueños de artistas, gestores y colectivos del departamento, permitiéndoles participar en festivales y concursos de talla mundial.

La iniciativa, creada por la gestora social Daniela Assis, inició en 2024 con el apoyo del gobernador y con el respaldo de empresarios privados que han decidido apostarle al talento boyacense. Desde entonces, ha hecho posible que siete agrupaciones viajen al exterior a representar a Boyacá y a Colombia.

“Con Misión Alas hemos abierto un camino que parecía imposible para muchos artistas, especialmente aquellos que integran formatos de gran tamaño como las bandas sinfónicas, cuyo desplazamiento internacional es complejo por los altos costos logísticos. Hoy demostramos que, con alianzas y voluntades, los sueños sí se pueden cumplir”, explicó la secretaria de Cultura de Boyacá, Sandra Mireya Becerra.

La funcionaria destacó que el programa no se limita únicamente a la música. “Queremos que Boyacá sea reconocido en el mundo no solo por sus bandas sinfónicas, que son patrimonio cultural, sino también por sus colectivos de danza, teatro, circo y otras expresiones artísticas. Nuestro objetivo es mostrar la diversidad cultural que nos define y que nos llena de orgullo”, agregó Becerra.

Experiencias

En su primer año de implementación, Misión Alas permitió que la Banda Sinfónica de Sáchica viajara a Argentina y que el dueto de chiquitas que participaron en un importante concurso de guitarras en Brasil. En 2024, se apoyó a colectivos artísticos de Duitama y Paipa, quienes actualmente se encuentran en Europa representando al departamento en diferentes escenarios.

Para la secretaria de Cultura, estos logros son una muestra de lo que puede alcanzar Boyacá cuando existe una articulación entre el sector público y privado. “Este es un trabajo conjunto que involucra al gobierno, a empresarios y a los mismos artistas. Cada agrupación que viaja lleva consigo no solo su talento, sino la identidad y el corazón cultural de nuestro departamento”, puntualizó.

Convocatoria 2025

De cara al próximo año, la Secretaría de Cultura y Patrimonio anunció que se abrirá una convocatoria pública en noviembre para que los artistas y agrupaciones presenten sus propuestas. La condición principal será contar con una invitación formal a un festival o evento reconocido a nivel internacional.