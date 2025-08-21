Pacto ‘Boyacá Raíz y Futuro’: ¿Por qué se consolida como un modelo ejemplar para el país?

La Gobernación de Boyacá está trabajando de manera prioritaria en el desarrollo económico y social del departamento. Es por esto que recientemente se consolidó el pacto ‘Boyacá Raíz y Futuro’ con el Gobierno Nacional con la intención de promover el crecimiento de la región. Ante esto, en Caracol Radio estuvo Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, quien explicó que ambas partes han realizado importantes inversiones.

El pacto ‘Boyacá Raíz y Futuro’ implicó una inversión total de 2.5 billones, en la que, según el gobernador, el gobierno nacional aportó más de 1.6 billones y la gobernación 900 mil billones. De este modo, se podrán desarrollar 77 proyectos de tipo estratégico.

De acuerdo al alcalde, los proyectos buscan impulsar dos asuntos puntuales en el departamento, la agroindustria, y el turismo. “En ese proceso de transformación, el primer asunto en el que trabajaremos es transitar hacia la agroindustria, es decir, darle valor agregado a los productos. El más emblemático quizás será la planta de transformación productiva, que permitirá transformar la cebada, para que la cerveza que se produce en Bavaria y en todas las cervecerías que hay en Boyacá como Bruder, sea con cebada boyacense y no canadiense"