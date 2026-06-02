100 familias boyacenses ya son propietarias legítimas de sus tierras en Ramiriquí

En el municipio de Ramiriquí, la Agencia Nacional de Tierras —ANT— entregó alrededor de 100 títulos de propiedad a familias campesinas de la provincia de Márquez, Boyacá. Así, les cumplió a quienes durante años soñaron con convertirse en propietarios legítimos de los predios donde construyeron sus proyectos de vida.

La meta es beneficiar a 5.000 familias campesinas de Boyacá, brindándoles seguridad jurídica, acceso a oportunidades productivas y mayores garantías para el desarrollo de sus territorios.

Para don José Noé Ulloa Pulido, beneficiario, recibir el título de propiedad es la culminación de una lucha familiar y representa la tranquilidad de saber que el trabajo de toda una vida queda respaldado legalmente.

“Hoy les digo muchas gracias. Ojalá los gobiernos que vengan sigan ayudando a los campesinos con este mismo entusiasmo. Esto significa libertad para mi familia y la certeza de que somos propietarios de algo que hemos trabajado durante toda la vida”, expresó don José.

Historias como la de él reflejan el impacto real de la Reforma Agraria en los territorios. Con esta nueva entrega, ya son cerca de 4.100 familias boyacenses las que han recibido títulos de propiedad gracias a la gestión de la ANT, transformando la incertidumbre en seguridad jurídica y convirtiendo años de espera en oportunidades para el desarrollo rural.

“Recordemos que Boyacá ocupa uno de los primeros lugares en informalidad de la tenencia de la tierra. Este ha sido un conflicto histórico no solo para el departamento, sino para todo el país. Por eso, cada título entregado es un paso hacia la justicia social y la justicia agraria que durante años han reclamado las comunidades rurales”, afirmó la coordinadora de las Unidades de Gestión Territorial, de la ANT, Paula Recalde.

Además de la entrega de títulos, la Agencia Nacional de Tierras acompañó la constitución en Ramiriquí del Comité Municipal de Reforma Agraria (CMRA); es el número 58 conformado en Boyacá. Los CMRA son una instancia de participación que les permitirá a las comunidades campesinas fortalecer el diálogo con las instituciones, identificar necesidades prioritarias y construir de manera concertada planes de intervención para el desarrollo rural y la formalización de la propiedad rural.

En Ramiriquí, 100 familias recibieron este documento, pero también el reconocimiento, que sus derechos cuentan y que la Reforma Agraria sigue avanzando, convirtiendo la esperanza campesina en una realidad que ya está transformando a Boyacá y al país.