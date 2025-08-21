El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Comfaboy se suma al desarrollo empresarial en Boyacá: nuevos beneficios para sus afiliados en 2025

La Caja de Compensación Familiar de Boyacá, Comfaboy, ofrece servicios de subsidios, vivienda, salud, educación, recreación, financiamiento, capacitación y asistencia social a más de ciento ochenta mil afiliados que laboran en quince mil empresas.

Comfaboy ofrece varias categorías dependiendo del salario que devengue el trabajador. Frente a esto Fredy Garcíaherreros, director administrativo de Comfaboy, habló este jueves, 21 de agosto en el programa de 6AM de Caracol Radio y se refirió al aporte de Comfaboy a las empresas y familias afiliadas, exaltando su liderazgo en la región.

Con la creación de su nuevo club de trabajadores en Tunja, garantizaran un espacio que espera convertirse en un referente de recreación, cultura y bienestar para los afiliados y la comunidad en general.

Garcíaherreros, afirmó que el proyecto hace parte de una estrategia más amplia para brindar alternativas de uso del tiempo libre a los boyacenses.

¿Cuáles son las categorías que ofrece Comfaboy?

Categoría A: Hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes Categoría B: Más de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes Categoría C: Más de cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes Categoría D: Particulares

Más de 200 mil afiliados en la región

Actualmente, esta caja de compensación cuenta con cerca de 200 mil trabajadores afiliados en el departamento.

De ellos, alrededor de 150 mil ganan menos de dos salarios mínimos.

ganan menos de dos salarios mínimos. 35 mil reciben entre dos y cuatro salarios.

Cerca de 15 mil superan los cuatro salarios mínimos.

“Somos la caja única de compensación en Boyacá y tenemos 18 mil empresas afiliadas, el 85 % de ellas pequeñas, con menos de diez trabajadores. Esto nos permite tener un contacto cercano con la comunidad”, destacó Garcíaherreros.

Un espacio innovador pensado para la recreación de sus beneficiarios

Adicional a esto, el director de Comfaboy señaló que el nuevo Club fue diseñado bajo una propuesta arquitectónica innovadora que utiliza contenedores apilados, los cuales son símbolo del movimiento comercial y empresarial en el mundo.

Nuevos espacios para los afiliados

12 pistas de bolos

Piscina climatizada de doble altura (la cual estará abierta desde las 5 a. m.)

Restaurante VIP en el octavo piso, con piso de vidrio y vista panorámica de Tunja

Auditorio y salones para convenciones

Zona infantil con sala gamer y screen

Espacios para yoga, taekwondo y actividades al aire libre

Cafeterías y terrazas de encuentro

Tarifas y subsidios para afiliados

Garcíaherreros aseguró que el acceso al club está abierto a toda la comunidad, pero los afiliados en categoría A y B recibirán importantes subsidios.

Por ejemplo, una hora de bolos puede costar $21.000 para categoría A, mientras que para la categoría C el valor supera los $70.000.

para categoría A, mientras que para la categoría C el valor Si desean hacer uso de la piscina, los cursos de natación tienen tarifas desde $28.000 mensuales para los afiliados subsidiados, frente a cerca de $80.000 en categoría C.

Zona de protección y proyectos sociales

El director también destacó que se ganaron un premio nacional por su trabajo en la inclusión de niños y jóvenes en condición de discapacidad. Señaló que el área donde se ubica el club también alberga el colegio Comfaboy y un instituto de rehabilitación para niños con discapacidad, lo que la entidad denomina una “zona de protección” para la infancia y la adolescencia en Tunja.

“Nos hemos ganado un premio nacional por nuestro trabajo en inclusión con niños y jóvenes en situación de discapacidad. Queremos que este espacio sea un referente de cultura, deporte y bienestar para las familias boyacenses”, resaltó el director de Comfaboy.

Finalmente, Garcíaherreros extendió una invitación a los boyacenses y visitantes para que conozcan el nuevo espacio que espera contribuir a la protección y el entretenimiento de la región.

