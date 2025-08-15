“Boyacá está descubriendo y enseñándole a Colombia cómo se construye la paz”: Petro

Además del presidente Gustavo Petro, también asistieron a la firma del PActo Boyacá los ministros del Interior, Minas y Energía y Agricultura / Foto: Suministrada.

Tunja

Durante su visita a Boyacá el presidente Gustavo Petro puso como ejemplo al departamento en la construcción de la paz y pidió que se aumenten los funcionarios para avanzar en la titulación de tierras.

Fueron muchas las flores que le lanzó el presidente Gustavo Petro al departamento durante esa doble visita que hizo a Boyacá, primero destacó el papel en la gesta libertadora y luego, aseguró que, Boyacá le está enseñando a Colombia cómo se construye la paz.

“Hoy yo me siento orgulloso. Miren la tasa de homicidios que ustedes en Boyacá tienen. Es importante que se analice en el país. Mueren 25 colombianos asesinados por cada 100 mil habitantes en Colombia en promedio. En Boyacá esa cifra es de 3, qué significa eso. En Tunja, 1 qué significa eso, amigos y amigas de Colombia. Que Boyacá se salió de Colombia, no, está en el corazoncito de Colombia y aquí se fundó la libertad”.

Y mencionó lo que según él pasa en el departamento para mantener tan bajas las cifras de homicidios.

“Lo que significa es que hay trabajo que se irriga un poco la riqueza, que hay más igualdad que los jóvenes, pueden empezar a pensar sin temor a equivocarse que hay una carrera, que hay una Universidad que pueden abrirse las oportunidades, más aún de la que este gobierno ya ha abierto y que entonces eso se llama paz. Boyacá está descubriendo y enseñándole a Colombia cómo se construye la paz”.

El presidente Gustavo Petri, el gobernador Carlos Amaya suscribieron el pacto Boyacá, raíz y futuro por más de 2 puntos, 5 billones de pesos para financiar cerca de 77 proyectos de desarrollo para Boyacá.