Luis Díaz, ilusionado con la clasificación al Mundial 2026: “Colombia puede dar de qué hablar”

La disputa de las dos últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina. Colombia buscará la clasificación, en el Metropolitano de Barranquilla, el jueves 4 de septiembre contra Bolivia, y luego terminará ante Venezuela en Maturín.

Luis Díaz ha sido uno de los protagonistas de estas clasificatorias, pues con 7 anotaciones es el máximo goleador de la competencia, superando por uno a jugadores como Lionel Messi y el boliviano Miguel Terceros. Lucho, que se quedó sin poder disputar la Copa del Mundo 2022 ante la no clasificación, vive una ilusión por poder llegar al 2026 y cumplir su sueño.

Así lo manifestó en diálogo con ESPN, con el que se refirió a ese punto que le falta a la Tricolor para sellar el paso a la cita orbital, así como manifestó que pueden dar de qué hablar en la Copa del Mundo.

“Estoy muy contento porque ahora tenemos la posibilidad de jugar dos partidos con la Selección y tenemos la posibilidad de clasificar al Mundial solo haciendo un punto, estamos muy cerca de clasificar y sé que lo vamos a conseguir. Somos un grupo muy humilde y muy tranquilo y siento que podemos dar de qué hablar, pero siempre teniendo los pies sobre la tierra y tratando de ir paso a paso para conseguir cosas buenas”, dijo.

Se mostró feliz de poder llegar a competir en el Mundial y destacó que ha habido compañeros que le han hablado de lo que se siente. “Es un sueño, es increíble, solo con pensarlo ya te llena de mucha expectativa, te llena de cosas que jamás has vivido. Hay compañeros que te dicen como es jugar un Mundial y de todo lo que se vive. La verdad estoy muy ilusionado con poder jugar mi primer Mundial, sé que lo voy a conseguir”, dijo.

En caso de que la Selección Colombia logre la clasificación al Mundial, Lucho llegará con 29 años, en una edad plena para mostrar todas sus capacidades. Del mismo modo, espera tener una gran temporada con su nuevo club, Bayern Múnich, para mostrar un gran nivel en el torneo.

Otras declaraciones de Luis Díaz

Felicidad por el primer gol y primer título con Bayern: “Estoy muy feliz, muy contento porque fue mi primer partido oficial, mi primer gol y mi primer título con el Fútbol Club Bayern, era lo que soñaba, llegar acá al club para cosechar grandes cosas, para conseguir grandes cosas y dar lo mejor de mí. Que bueno que pudimos empezar la temporada de esta manera”.

La celebración en memoria de Diogo Jota: “Fue especial para mí, fue un compañero grandioso conmigo, hicimos una amistad increíble, la familia mía con la de él, se llevaban muy bien, lo recordaremos muchísimo. Dejó una gran familia, fue un gran esposo, un gran compañero y siempre va a vivir en la memoria de nosotros. Poder dedicarle el gol, fue algo lindo, tenía siempre pensado en hacerlo y que bueno que se dio de esa manera”.

La última temporada con Liverpool: “Para mí fue una temporada increíble, pero siempre en mi cabeza apunto a mucho más, siempre trato que mis números sean mejores cada temporada, trataré de superarlos, estamos mejorando cada día y cada año. Quiero seguir creciendo como futbolista y ayudar a mi equipo para ganar muchos más títulos”.