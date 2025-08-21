Ataques a la Fuerza Pública desatan rechazo político y dudas sobre la Paz Total del Gobierno

Atentado tras una explosión en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez este jueves, en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr

Colombia

Expresidentes y sectores políticos rechazaron los hechos de violencia que se registraron durante la tarde de este jueves 21 de agosto en la ciudad de Cali y en el municipio de Amalfi, en Antioquia.

El expresidente Juan Manuel Santos aseguró que es urgente “implementar una política de seguridad efectiva. Nuestras Fuerzas Armadas necesitan liderazgo, presupuesto y apoyo”, el exmandatario envió además un mensaje de solidariad a las víctimas, a la Fuerza Aérea y a la Policía Nacional.

Toda nuestra solidaridad con la Policía Nacional y la Fuerza Aérea y con las víctimas de los repudiables ataques de hoy. Es urgente implementar una política de seguridad efectiva. Nuestras Fuerzas Armadas necesitan liderazgo, presupuesto y apoyo. — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) August 21, 2025

A propósito de lo ocurrido, el expresidente Álvaro Uribe señaló que el país debe acudir al apoyo internacional para combatir a los grupos armados.

“Esta expansión terrorista nos obliga a pedir ayuda internacional, desde ya, la necesitamos urgentemente. O derrotamos ese terrorismo, inlcuso con ayuda internacional, o ese terrorismo acaba con Colombia”.

O derrotamos el narcoterrorismo, incluso con ayuda internacional, o el narcoterrorismo acaba con Colombia. pic.twitter.com/VOpFMR1IAS — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 21, 2025

El expresidente Iván Duque también envío una mensaje de solidaridad a los heridos en Amalfi, Antioquia y a los militares caídos en Cali, y afirmó que “Colombia no puede permitir jamás que el terrorismo vuelva a adueñarse de su destino. Hoy, más que nunca, se necesita la presencia de la autoridad y de un Gobierno que no sea permisivo con los violentos“.

Colombia no puede permitir jamás que el terrorismo vuelva a adueñarse de su destino. Hoy, más que nunca, se necesita la presencia de la autoridad y de un Gobierno que no sea permisivo con los violentos. Toda nuestra solidaridad con las familias de nuestros policías asesinados y… — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) August 21, 2025

Congresistas cuestionan política de Paz Total

El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, exigió a la justicia celeridad y acciones firmes “para dar con los responsables y ponerlos tras las rejas. La patria clama por justicia y respuestas inmediatas. La violencia no puede seguir escribiendo nuestra historia: creemos en un país en paz y no vamos a rendirnos”.

¡Lo ocurrido hoy en Cali, con el atentado en la base aérea, Marco Fidel Suárez, donde muchos tenemos amigos y familiares y el derribamiento del helicóptero en Amalfi, Antioquia, donde murieron varios de nuestros policías, y otros quedaron gravemente heridos, nos parte el alma! Es… — Julián López (@Julianlopezte) August 21, 2025

Por su parte el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, hizo un llamado al Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, para que “termine la mala política de la Paz Total, despierte y enfrente a los criminales”.

Lo sucedido en Cali hoy, en la base aérea Marco Fidel Suárez, es una consecuencia directa de la #PazTotal, gobernantes flojos en materia de seguridad y el fortalecimiento de economías ilegales. Clave revertir decisiones equivocadas y DESPERTAR. De lo contrario, seguiremos siendo… pic.twitter.com/Bx90H7IoxF — Carlos Fernando Motoa (@senadormotoa) August 21, 2025

Sumado a esto el representante a la Cámara por la Alianza Verde, Duvalier Sánchez, cuestionó los hechos registrados en Cali y aseguró que “algo está fallando en las instituciones de seguridad, aquí falta articulación, inteligencia militar e inversiones tecnológicas que permitan prever y contrarrestar el accionar de estos grupos ilegales”.

Dolorosas imágenes de los heridos que deja la explosión al frente de la base aérea en Cali. Mi solidaridad con las personas afectadas



No hay una ciudad capital que presente más riesgo de amenazas terroristas que Cali. Algo está fallando en las instituciones de seguridad, aquí… — Duvalier Congresista 🏛 (@DuvalierSanchez) August 21, 2025

También, la senadora del Partido de la U, Norma Hurtado, envió un mensaje de solidariad a las víctimas del atentado en Cali y a los miembros de la Fuerza Aerea del País. Así mismo, reclamó al Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa, que “actúen con contundencia y busquen las respuestas que esperamos los colombianos frente a estos actos de terrorismo”.

Partidos políticos rechazan ataques contra Fuerza Pública en Cali y Antioquia

A través de un comunicado, el partido Liberal condenó lo ocurrido en Cali y Amalfi, Antioquia e insistió en que “llamada política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro ha fracasado en su propósito de reducir la violencia”.

Desde la colectividad exigieron a las autoridades competentes adelantar investigaciones “rápidas, transparentes y eficaces, que permitan esclarecer lo sucedido y llevar a los responsables ante la justicia”.

El Centro Democrático se sumó a las voces de rechazo y cuestionó que “mientras la seguridad del país se deteriora de manera alarmante, el Gobierno Petro concentra sus esfuerzos y los recursos del Estado en proteger a los criminales de las FARC y el ELN con el argumento de los diálogos de la Paz Total”.

Así mismo, desde el Partido Conservador señalaron que “estos hechos reflejan una escalada inaceptable de la criminalidad terrorista que el Estado no puede tolerar” y mencionaron qque el deterioro del orden público es “alarmante y la ausencia de mensajes claros del Gobierno Nacional es inaceptable”.