Ola de rechazo ante la escalada de violencia en Cali y Amalfi: exigen reforzar la seguridad

Atentado tras una explosión en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez este jueves, en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr

Colombia

La situación ha generado preocupación y reacciones inmediatas en Colombia y fuera del país, luego de que un carro bomba explotara cerca de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez en Cali, Valle del Cauca, y un ataque con dron contra un helicóptero de la Policía Nacional en Amalfi, Antioquia, dejara ocho uniformados muertos y varios heridos.

El embajador de Estados Unidos en Bogotá, John McNamara, lamentó el ataque en Antioquia y expresó su solidaridad con las familias afectadas:

“Extiendo mi más sentido pésame a sus familias y toda mi solidaridad a los heridos y sus seres queridos en este difícil momento. Desde nuestra Embajada, rendimos homenaje a su valentía y servicio al país y reiteramos nuestro firme respaldo a la Fuerza Pública de Colombia en su lucha por la seguridad, la legalidad y la paz”.

A nivel nacional, el presidente Gustavo Petro solicitó que las disidencias de Iván Mordisco, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo sean consideradas organizaciones terroristas perseguibles en cualquier lugar del mundo.

El presidente Gustavo Petro (@PetroGustavo) solicitó “al Estado colombiano y al mundo que la Junta del Narcotráfico y sus bandas, disidencias de Iván Mordisco, Segunda Marquetalia y Clan del Golfo, sean consideradas organizaciones terroristas perseguibles en cualquier lugar del… pic.twitter.com/yZHMJAz8E3 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 21, 2025

Además, anunció que pedirá a la Corte Penal Internacional iniciar investigaciones por los delitos cometidos de manera sistemática en Colombia, antes y durante su gobierno, y calificó estos hechos como acciones de criminales de guerra:

“Demuestran que son criminales de guerra, acuden al terror y son criminales contra la humanidad”.

La exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, también se pronunció tras el atentado en Cali, afirmando que “el Estado no puede seguir cediendo ante los grupos criminales” y que la fuerza de estos grupos demuestra que buscan mantener su poder y ejercer presión sobre las autoridades.

En respuesta a los ataques, la Procuraduría General creó una Comisión Especial para participar en el Puesto de Mando Unificado en Cali, mientras que el comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo, ordenó un acuartelamiento de primer grado en todas las unidades del país, manteniendo a pelotones, brigadas y divisiones en alerta máxima.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que se reunirán de inmediato con las autoridades competentes para “diseñar e implementar estrategias contundentes que desmantelen estas redes criminales”.

El presidente del Congreso, Lidio García, rechazó los recientes hechos de violencia y subrayó que “no podemos tolerar un retroceso a las épocas de magnicidios, terrorismo urbano y el uso de tecnología al servicio del crimen. Exigimos a las autoridades una acción contundente e inmediata que devuelva la tranquilidad a los ciudadanos”.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana también se pronunció, rechazando el atentado en Cali contra la base aérea Marco Fidel Suárez. Mientras tanto, fiscales de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales asumieron la investigación por el ataque terrorista en Cali, Valle del Cauca, en busca de dar con los responsables.

El director de la Policía, general Carlos Triana, dijo que se trasladará al departamento de Antioquia para ponerse al frente de las operaciones contra el grupo ilegal que derribó un helicóptero en esa zona del país. @caracolbquilla pic.twitter.com/e0oPJG5Eeo — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 21, 2025

Finalmente el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias y subrayó la necesidad de medidas urgentes ante el aumento de la violencia.