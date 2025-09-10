Egan Bernal se funde en etapa 17 de Vuelta a España 2025 y sufre importante descenso en la general

Egan Bernal se funde en la etapa 17 de Vuelta a España 2025 y sufre alarmante descenso en la general. (Photo by Romain Doucelin/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

La etapa 17 de la Vuelta a España 2025 fue coronada por el italiano Giulio Pellizzari. El pedalista del Bora logró imponerse en un duro recorrido de 143.2 kilómetros entre O Barco de Valdeorras y el Alto de El Morredero con un tiempo de 03h 37′ 00″.

Este último tramo, cuyo final fue en el ascenso al puerto de primera categoría, fue el que terminó decantando todo en favor de Pellizzari. Aunque Harold Tejada ilusionó al pueblo colombiano con una segunda victoria nacional en esta Vuelta, estos últimos kilómetros terminaron desgastándolo.

Lo anterior lo aprovechó el italiano para dar rienda suelta a su escalada, en la que logró sobrepasar sin líos a los líderes de la general Jonas Vingegaard y Joao Almeida.

Así les fue a los colombianos en la etapa 17 de la Vuelta España

Como se mencionó anteriormente, Harold Tejada fue el mejor colombiano de la etapa 17 en La Vuelta a España. El pedalista del Astana conformó la fuga en prácticamente todo el recorrido y logró irse en solitario junto al italiano Tiberi a falta de 20 kilómetros para concluir la carrera. Ahora bien, sobre el tramo final del ascenso se quedó y terminó arribando en la decimotercera casilla a más de 4 minutos.

Por su parte, Egan Bernal, que venía de imponerse en la etapa 16, estuvo prácticamente todo el tiempo en el lote de favoritos, pero en el ascenso no logró ponerse a rueda del líder Jonas Vingegaard y se quedó completamente. Al final quedó 112°...

Clasificación de la etapa 17

Posición Ciclista Equipo Tiempo 1. Giulio Pellizzari Bora 03:37:00 2. Thomas Pidcock Q36.5 Pro +16″ 3. Jai Hindley Bora +18″ 13. Harold Tejada Astana +4′08″ 17. Santiago Buitrago Bahrain Victorious +4′26″ 113. Brandon Rivera INEOS +23′45″ 114. Egan Bernal INEOS +23′45″ 117. Guillermo Martínez Team Picnic +23′45″

Así está HOY la clasificación general de la Vuelta a España 2025

Egan Bernal dejó de ser el mejor colombiano de la clasificación general. Aunque el zipaquireño descendió apenas tres puestos, ahora es 15°, su diferencia respecto al líder de la general ahora es de más de media hora. Sufrió muchísimo el del INEOS. Así pues, el puesto a mejor pedalista nacional queda en Harold Tejada, quien se posiciona 12°.

En cuanto a los líderes, Jonas Vingegaard continúa punteando con un tiempo acumulado de 64h 53′ 55″. Entretanto, Joao Almeida perdió 2 segundos y Thomas Pidcock recortó, pero sigue muy lejos.