Este es el premio que recibirá Egan Bernal por ganar la etapa 16 de la Vuelta a España

¡Egan Bernal regresó a lo más alto del ciclismo mundial! El ciclista colombiano ganó la etapa 16 de la Vuelta a España 2025, recorrido que en principio constaba de 167.9 kilómetros, pero tuvo recortarse en el tramo final por cuenta de las protestas pro Palestina.

Egan Bernal y el equipo INEOS Grenadiers durante la 16.ª etapa de La Vuelta a España 2025 (Foto de Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele Ampliar

El nacido en Zipaquirá estuvo dentro del lote perseguidor en gran parte del trayecto y en el último tramo logró irse en solitario junto con Mikel Landa, a quien logró sobrepasar sin problemas y terminó consagrándose.

Egan se volvió a llevar una victoria de etapa tras más de cuatro años, periodo en el que tuvo que recuperarse de un grave accidente mientras entrenaba e iniciar con ello un extenso lapso de reacondicionamiento.

Según el reglamento oficial de la Vuelta a España 2025, el ganador de cada etapa se embolsilla 11.000 euros, es decir que Egan Bernal recibió 50′947.600 pesos colombianos, aproximadamente.

Asimismo, es válido recordar que el segundo lugar, en este caso Landa, recibió 5.500 euros y el tercer posicionado, el francés Brieuc Rolland, se quedó con 2.700.

En cuanto a los premios por la Vuelta, el campeón recibirá 150.000 euros, que por ahora está quedando en poder del danés Jonas Vingegaard, mientras que el segundo obtendrá 59.985 euros y el tercero 30.000 euros.

Clasificación de la etapa 16 de la Vuelta a España

Posición Ciclista Equipo Tiempo 1. Egan Bernal INEOS 03:35:10 2. Mikel Landa Soudal Quick-Step m.t. 3. Brieuc Rolland Gropuama +7″ 18. Harold Tejada Astana +5′52″ 31. Santiago Buitrago Bahrain Victorious +6′46″ 117. Guillermo Martínez Picnic Postnl +16′08″ 152. Brandon Rivera INEOS +17′59″

m.t. = mismo tiempo