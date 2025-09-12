Vuelta a España etapa 19: así quedaron los colombianos en la clasificación general

Este viernes 12 de septiembre se llevó a cabo la etapa 19 de la Vuelta a España 2025, fracción de 161.9 kilómetros que coronó el belga Jasper Philipsen en un apasionante cierre al esprint.

Con más potencia que velocidad, el corredor del Alpecin-Deceuninck logró batir en los últimos metros al danés Mads Pedersen y a la gran sorpresa del día, el venezolano Orluis Aular.

¿Cómo les fue a los colombianos en la etapa 19 de Vuelta a España?

Harold Tejada y Santiago Buitrago fueron los mejores colombianos en tomar partida durante la etapa 19 de la Vuelta a España. El corredor del Astana llegó en la posición 24, mientras que el del Bahrain Victorious lo hizo tres escalones por debajo (27°).

Resultados de la etapa 19

Posición Ciclista Equipo Tiempo 1. Jasper Philipsen Alpecin-Deceuninck 3:50:35 2. Mads Pedersen Lidl-Trek m.t. 3. Orluis Aular Movistar Team m.t. 24. Harold Tejada Astana m.t. 27. Santiago Buitrago Bahrain-Victorious m.t. 121. Guillermo Martínez Team Picnic +2′13″ 146. Bradon Rivera INEOS +6′34″ 147. Egan Bernal INEOES +6′34″

m.t. = mismo tiempo

Así quedaron los colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España

Harold Tejada se mantiene como el mejor colombiano en la clasificación general de la Vuelta a España. Se mantiene en la duodécima casilla, aunque perdió cuatro segundos respecto al líder y ahora su diferencia es de +15′49″. Muy de cerca, en el puesto 15, aparece Santiago Buitrago a 34′23″ de la punta. Egan Bernal sigue dentro del top-20, pero cayó dos posiciones y ahora está 18°.

En cuanto los líderes, Jonas Vingegaard se mantiene en lo más alto de la clasificación e incluso logró sacarle 4 segundos de ventaja tanto a Almeida como a Pidcock. De a poco va acariciendo el título de la Vuelta.

Posición Ciclista Equipo Tiempo 1. Jonas Vingegaard Team Visma 65:07:13 2. Joao Almeida UAE Team +44″ 3. Thomas Pidcock Q36.5 Pro +2′43″ 12. Harold Tejada Astana +15′49″ 15. Santiago Buitrago Bahrain-Victorious +34′23″ 18. Egan Bernal INEOS +41′25″ 56. Guillermo Martínez Team Picnic +2h06′49″ 70. Brandon Rivera INEOS +2h29′10″

¿Cómo se correrá la etapa 20 de la Vuelta a España?

La etapa 20 de la Vuelta a España se llevará a cabo el sábado 13 de septiembre entre Robledo de Chavela y la Bola del Mundo. Puerto de Navacerrada. Constará de 164.8 kilómetros y es catalogada de alta montaña por sus cinco puertos puntuables y final en alto con un premio fuera de categoría.