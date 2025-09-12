La Vuelta a EspañaLa Vuelta a España

Vuelta a España etapa 19: así quedaron los colombianos en la clasificación general

La jornada de este viernes fue ganada en el esprint por Jasper Philipsen.

Vuelta a España etapa 19: así quedaron los colombianos en la clasificación general /Getty Images

Vuelta a España etapa 19: así quedaron los colombianos en la clasificación general /Getty Images / Dario Belingheri

Este viernes 12 de septiembre se llevó a cabo la etapa 19 de la Vuelta a España 2025, fracción de 161.9 kilómetros que coronó el belga Jasper Philipsen en un apasionante cierre al esprint.

Con más potencia que velocidad, el corredor del Alpecin-Deceuninck logró batir en los últimos metros al danés Mads Pedersen y a la gran sorpresa del día, el venezolano Orluis Aular.

¿Cómo les fue a los colombianos en la etapa 19 de Vuelta a España?

Harold Tejada y Santiago Buitrago fueron los mejores colombianos en tomar partida durante la etapa 19 de la Vuelta a España. El corredor del Astana llegó en la posición 24, mientras que el del Bahrain Victorious lo hizo tres escalones por debajo (27°).

Resultados de la etapa 19

PosiciónCiclistaEquipoTiempo
1.Jasper Philipsen Alpecin-Deceuninck3:50:35
2.Mads PedersenLidl-Trekm.t.
3.Orluis AularMovistar Teamm.t.
24.Harold TejadaAstanam.t.
27.Santiago BuitragoBahrain-Victoriousm.t.
121.Guillermo MartínezTeam Picnic+2′13″
146.Bradon RiveraINEOS+6′34″
147.Egan BernalINEOES+6′34″

m.t. = mismo tiempo

Así quedaron los colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España

Harold Tejada se mantiene como el mejor colombiano en la clasificación general de la Vuelta a España. Se mantiene en la duodécima casilla, aunque perdió cuatro segundos respecto al líder y ahora su diferencia es de +15′49″. Muy de cerca, en el puesto 15, aparece Santiago Buitrago a 34′23″ de la punta. Egan Bernal sigue dentro del top-20, pero cayó dos posiciones y ahora está 18°.

En cuanto los líderes, Jonas Vingegaard se mantiene en lo más alto de la clasificación e incluso logró sacarle 4 segundos de ventaja tanto a Almeida como a Pidcock. De a poco va acariciendo el título de la Vuelta.

PosiciónCiclistaEquipoTiempo
1.Jonas VingegaardTeam Visma65:07:13
2.Joao AlmeidaUAE Team+44″
3.Thomas PidcockQ36.5 Pro+2′43″
12.Harold TejadaAstana+15′49″
15.Santiago BuitragoBahrain-Victorious+34′23″
18.Egan BernalINEOS+41′25″
56. Guillermo MartínezTeam Picnic+2h06′49″
70.Brandon RiveraINEOS+2h29′10″

¿Cómo se correrá la etapa 20 de la Vuelta a España?

La etapa 20 de la Vuelta a España se llevará a cabo el sábado 13 de septiembre entre Robledo de Chavela y la Bola del Mundo. Puerto de Navacerrada. Constará de 164.8 kilómetros y es catalogada de alta montaña por sus cinco puertos puntuables y final en alto con un premio fuera de categoría.

