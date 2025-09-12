Vuelta a España etapa 19: así quedaron los colombianos en la clasificación general
La jornada de este viernes fue ganada en el esprint por Jasper Philipsen.
Este viernes 12 de septiembre se llevó a cabo la etapa 19 de la Vuelta a España 2025, fracción de 161.9 kilómetros que coronó el belga Jasper Philipsen en un apasionante cierre al esprint.
Con más potencia que velocidad, el corredor del Alpecin-Deceuninck logró batir en los últimos metros al danés Mads Pedersen y a la gran sorpresa del día, el venezolano Orluis Aular.
¿Cómo les fue a los colombianos en la etapa 19 de Vuelta a España?
Harold Tejada y Santiago Buitrago fueron los mejores colombianos en tomar partida durante la etapa 19 de la Vuelta a España. El corredor del Astana llegó en la posición 24, mientras que el del Bahrain Victorious lo hizo tres escalones por debajo (27°).
Resultados de la etapa 19
|Posición
|Ciclista
|Equipo
|Tiempo
|1.
|Jasper Philipsen
|Alpecin-Deceuninck
|3:50:35
|2.
|Mads Pedersen
|Lidl-Trek
|m.t.
|3.
|Orluis Aular
|Movistar Team
|m.t.
|24.
|Harold Tejada
|Astana
|m.t.
|27.
|Santiago Buitrago
|Bahrain-Victorious
|m.t.
|121.
|Guillermo Martínez
|Team Picnic
|+2′13″
|146.
|Bradon Rivera
|INEOS
|+6′34″
|147.
|Egan Bernal
|INEOES
|+6′34″
m.t. = mismo tiempo
Así quedaron los colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España
Harold Tejada se mantiene como el mejor colombiano en la clasificación general de la Vuelta a España. Se mantiene en la duodécima casilla, aunque perdió cuatro segundos respecto al líder y ahora su diferencia es de +15′49″. Muy de cerca, en el puesto 15, aparece Santiago Buitrago a 34′23″ de la punta. Egan Bernal sigue dentro del top-20, pero cayó dos posiciones y ahora está 18°.
En cuanto los líderes, Jonas Vingegaard se mantiene en lo más alto de la clasificación e incluso logró sacarle 4 segundos de ventaja tanto a Almeida como a Pidcock. De a poco va acariciendo el título de la Vuelta.
|Posición
|Ciclista
|Equipo
|Tiempo
|1.
|Jonas Vingegaard
|Team Visma
|65:07:13
|2.
|Joao Almeida
|UAE Team
|+44″
|3.
|Thomas Pidcock
|Q36.5 Pro
|+2′43″
|12.
|Harold Tejada
|Astana
|+15′49″
|15.
|Santiago Buitrago
|Bahrain-Victorious
|+34′23″
|18.
|Egan Bernal
|INEOS
|+41′25″
|56.
|Guillermo Martínez
|Team Picnic
|+2h06′49″
|70.
|Brandon Rivera
|INEOS
|+2h29′10″
¿Cómo se correrá la etapa 20 de la Vuelta a España?
La etapa 20 de la Vuelta a España se llevará a cabo el sábado 13 de septiembre entre Robledo de Chavela y la Bola del Mundo. Puerto de Navacerrada. Constará de 164.8 kilómetros y es catalogada de alta montaña por sus cinco puertos puntuables y final en alto con un premio fuera de categoría.