¿Quiénes son los colombianos que estarán en la Vuelta a España? / Antonio Baixauli

Egan Bernal, Santiago Buitrago, Harold Tejada, Sergio Higuita y Esteban Chaves son los colombianos que estarán en la Vuelta a España

Después de un poco más de un mes de terminado el Tour de Francia, estamos a pocos días de comenzar la Vuelta a España y así cerrar la temporada con la última grande del año. En esta ocasión, la competencia comenzará en la ciudad italiana de Torino y en este país tendrá tres fracciones.

La Vuelta 2025 recorrerá 3.151 kilómetros en 21 etapas por cuatro países y comenzará este sábado 23 de agosto, tras 21 jornadas, la carrera terminará el 14 de septiembre con final en Madrid.

En total, habrá cuatro etapas planas, seis de media montaña, cinco de montaña, una crono individual, otra por equipos y dos días de descanso. Para muchos, la etapa reina será la que comienza en Cabezón de la Sal y termina en el mítico Angliru.

¿Qué colombianos estarán en la Vuelta a España?

Los colombianos que estarán en la Vuelta a España son cinco. Aunque uno de ellos todavía no está oficializado. Se trata de Egan Bernal, del Ineos Grenadiers, que será el jefe de filas del equipo británico y que va con la intención de clasificación general. Esta será su tercera presencia en La Vuelta, en la que su mejor actuación fue el sexto lugar en 2021.

El otro es Santiago Buitrago, quien compartirá liderato con el italiano Antonio Tiberi. También estará acompañado por el veterano Damiano Caruso que será el capitán de carretera en el Bahrain Victorious. Buitrago estuvo en el Tour de Francia, pero una dura caída impidió que estuviera en una mejor posición.

Estará también Esteban Chaves. El bogotano estará en su primera grande del año, pues no fue alineado por el EF Pro Cycling ni en el Giro ni en el Tour. En la escuadra estadounidense no estará uno de los favoritos, el ecuatoriano Richard Carapaz, por lo que el colombiano podría emerger como líder.

The final Grand Tour of 2025 is here 🇪🇸

Our ambitions are set, and the team is ready to take on @lavuelta



Head to the link in bio to see what we’re chasing! pic.twitter.com/JkkkQhHdHW — EF Pro Cycling (@EFprocycling) August 19, 2025

En el XDS Astana Team, Harold Tejada será el líder y Sergio Higuita, uno de sus gregarios.

Tejada va con la convicción de hacer una buena clasificación general e Higuita, por etapas, tal como lo hizo en la edición de 2019 cuando ganó en Becerril de la Sierra.