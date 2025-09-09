Emotiva confesión de Egan Bernal, tras ganar la etapa 16 de la Vuelta a España: véalo acá

Egan Bernal y el equipo INEOS Grenadiers durante la 16.ª etapa de La Vuelta a España 2025 (Foto de Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

El ciclista colombiano Egan Bernal (Ineos) se alzó con la victoria en la accidentada Etapa 16 de La Vuelta a España, que se disputó este martes, 9 de septiembre, entre Poio y Mos Castro de Herville y fue neutralizada a 8 km de la meta por protestas propalestinas.

Bernal se impuso en un emocionante esprint por delante del español Mikel Landa (Soudal Quick-Step) y terminó en la primera posición con un tiempo de 03h 35′ 10″. El tercer lugar fue para francés Brieuc Rolland (Groupama).

Desde el inicio de la etapa, el ciclista de Ineos se unió al grupo que perseguía la escapada, ascendiendo posiciones progresivamente hasta situarse en la vanguardia. En los dos últimos dos puertos de montaña, ambos de segunda categoría, lideró junto a Landa y Clément Braz.

Durante el ascenso al Mos Castro de Herville, Braz se quedó rezagado, dejando a Bernal y Landa luchando por la victoria. En este punto, Bernal demostró su habilidad como escalador y se vio favorecido por la decisión de acortar la etapa en 8 kilómetros.

🔥 Landa, Bernal and Afonso set off in pursuit of the stage victory



🔥 Landa, Bernal y Afonso se marchan a por el triunfo de etapa



⛰ 2️⃣ 𝐀𝐋𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐏𝐑𝐀𝐃𝐎



1️⃣ 🇪🇸 @MikelLandaMeana - @soudalquickstep | 5 p.

2️⃣ 🇨🇴 @Eganbernal - @INEOSGrenadiers | 3 p.

3️⃣ 🇫🇷 Clément Braz… pic.twitter.com/07t4qVVNRh — La Vuelta (@lavuelta) September 9, 2025

Orgullo tricolor: Egan Bernal celebra su reñida victoria

Al finalizar la etapa, el doble campeón de Colombia, ruta y contrarreloj, ganador del Tour de Francia (2019) y el Giro de Italia (2021) dedicó su triunfo en La Vuelta España a Colombia:

“Después de quedarme fuera de la general, tenía muchas ganas de ganar y, de hecho, quería ganar con el maillot nacional, lo cual significa mucho para mí. Así que sí, creo que… hasta el final, salvo la última subida, pero en general fue una etapa hermosa. Superdura".

“Todo el día fuimos a toda máquina, y hasta el final, incluso con tierra fuera, la cooperación fue excelente. Cuando supimos que la final sería de 8 km, pensamos que bien, así que simplemente nos esforzamos. Fue una buena etapa, para el recuerdo”, añadió.

Esta victoria representa un importante logro para Bernal, quien ha regresado a su mejor nivel después de un período difícil tras sufrir un accidente gravísimo en 2022. El ciclista de Zipaquirá celebró su victoria tras 212 días y 49 carreras de espera, marcando el triunfo número 24 para Colombia en la Vuelta a España.

La etapa 16, aunque acortada por las circunstancias, permitió a Bernal brillar y demostrar su capacidad para competir al más alto nivel. Tras su victoria, Bernal escaló algunas posiciones en la clasificación general de la Vuelta a España. Recuperó el título de mejor colombiano en la competencia, que brevemente había ostentado Harold Tejada, y ahora se ubica en el puesto número 12, superando a Tejada (13°).

🗣️ "I really wanted to win with the national jersey, which means a lot for me." 🇨🇴@Eganbernal gives his reaction to a hard-fought stage victory at #LaVuelta25 👊 pic.twitter.com/1YpoMPjXNX — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) September 9, 2025

Clasificación de la etapa 16 de la Vuelta a España

Posición Ciclista Equipo Tiempo 1. Egan Bernal INEOS 03:35:10 2. Mikel Landa Soudal Quick-Step m.t. 3. Brieuc Rolland Gropuama +7″ 18. Harold Tejada Astana +5′52″ 31. Santiago Buitrago Bahrain Victorious +6′46″ 117. Guillermo Martínez Picnic Postnl +16′08″ 152. Brandon Rivera INEOS +17′59″

Clasificación general de la Vuelta a España