Así reaccionó la prensa internacional a la victoria de Egan Bernal en la etapa 16 de Vuelta a España. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images) / Dario Belingheri

¡Egan Bernal le dio una nueva alegría al país! Este martes 9 de septiembre, el ciclista colombiano conquistó la etapa 16 de la Vuelta a España 2025, tras vencer en un apasionante ascenso al local Mikel Landa.

ASÍ QUEDÓ LA CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA VUELTA A ESPAÑA CON LA VICTORIA DE EGAN BERNAL

El pedalista del INEOS tuvo una jornada durísima, luego de que 17 ciclistas comandaran la fuga del día. Pues bien, el oriundo de Zipaquirá los siguió de cerca y poco a poco fue escalando posiciones hasta conformar la cabeza de carrera.

Así pues, en el ascenso al Mos. Castro de Herville, Egan corrió en soledad junto a Landa, quien batalló hasta el final, pero el español no logró darle pelea al ganador del Tour de Francia y el Giro de Italia. Impresionante victoria de Bernal, que muestra, una vez más, que continúa siendo parte de la élite del ciclismo mundial.

Egan Bernal returned to winning ways with a sprint finish ahead of Mikel Landa. Relive the stage in 1'



Egan Bernal se reencontró con la victoria con un gran sprint frente a Mikel Landa. Revive lo mejor de la etapa en 1'#LaVuelta25 pic.twitter.com/B3qTMqf4Qs — La Vuelta (@lavuelta) September 9, 2025

Así reaccionó la prensa internacional a la victoria de Egan Bernal

Aunque la victoria de Egan Bernal logró eclipsar el partido de la Selección Colombia, que jugará a partir de las 6:30 de la tarde ante Venezuela por Eliminatorias, la prensa internacional se enfocó más en los detalles finales de la carrera, que en la victoria misma del ciclista zipaquireño.

Y es que la fracción de este martes tuvo que recortarse 8 kilómetros, gracias a las protestas pro Palestina que han venido ocurriendo los últimos días. Esta situación terminó jugando en favor de Bernal, quien no ganaba etapa en una grande del ciclismo desde hace más de cuatro años.

Vea acá las reacciones de la prensa internacional al triunfo de Egan Bernal:

Ciclo21 (España): “Bernal vence otra etapa recortada”.

"Bernal vence otra etapa recortada". EFE (España): "Bernal se estrena en la Vuelta en otra etapa recortada por las protestas".

"Bernal se estrena en la Vuelta en otra etapa recortada por las protestas". AFP (España): "El renacimiento de Bernal".

"El renacimiento de Bernal". AS España: "Bernal bate a Landa en otro final recortado por las protestas contra Israel".

"Bernal bate a Landa en otro final recortado por las protestas contra Israel". COPE (España): "Egan Bernal se impone a Landa en una etapa suspendida a 8 de meta por una concentración de manifestantes".

"Egan Bernal se impone a Landa en una etapa suspendida a 8 de meta por una concentración de manifestantes". Mundo Deportivo (España): "Bernal arrebata la gloria a Landa en un final descafeinado de La Vuelta por nuevas protestas propalestina".

"Bernal arrebata la gloria a Landa en un final descafeinado de La Vuelta por nuevas protestas propalestina". MARCA (España): "Boicot a LaVuelta y la victoria más triste de Bernal sobre Landa".

"Boicot a LaVuelta y la victoria más triste de Bernal sobre Landa". La Gazzetta dello Sport (Italia): "En Galicia, Bernal vence a Landa".

