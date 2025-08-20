Simpatizantes se concentraron en Llanogrande para respaldar a Álvaro Uribe tras orden de libertad

Rionegro, Antioquia

Un grupo de manifestantes se concentró este miércoles a las afueras de la residencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en Llanogrande, oriente de Antioquia, para expresarle su respaldo luego de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara su libertad inmediata mientras se resuelve en segunda instancia la condena en su contra.

Con banderas, pancartas con mensajes como “Uribe inocente” y arengas, los simpatizantes se reunieron en la zona a la espera de que el exmandatario haga una aparición pública.

Algunos conductores que transitaban por el sector se unieron a la manifestación con pitos, en señal de apoyo. Para los asistentes, la orden del Tribunal representa justicia frente a lo que consideran una actuación subjetiva de la juez 44 penal, Sandra Heredia.

“Un mensaje claro que se dio ayer: la ley no está por encima de nadie, ni para arriba ni para abajo. Todos en igualdad de condiciones. Lo justo era que Álvaro Uribe tuviera un proceso en segunda instancia, en libertad. Por eso, aquí con orgullo acompañamos al presidente”, dijo Juan David Zuluaga, uno de los manifestantes.

Hasta el momento, Uribe no se ha pronunciado de manera presencial. Sin embargo, a través de su cuenta en X agradeció las expresiones de solidaridad y aseguró que dedicará “cada minuto de libertad a la libertad de Colombia”.

En el sector se mantiene un amplio dispositivo de seguridad, mientras se define la agenda que tendrá el expresidente una vez reciba la boleta de libertad que le permitirá retomar sus actividades políticas en espacios públicos.