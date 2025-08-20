Ejército recibió 500 morrales de dotación con recursos de la Tasa de Seguridad

Medellín, Antioquia

Con recursos de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia, la Gobernación de Antioquia entregó 500 morrales de dotación a soldados de la Séptima División del Ejército Nacional, buscando fortalecer la labor de quienes velan por la seguridad en el departamento.

Los morrales fueron asignados a los Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura (EMPÁS), conformados por efectivos de las brigadas cuarta, Décima Primera, Décima Cuarta y Décima Séptima.

Este equipo permitirá a los uniformados cargar suministros y herramientas con mayor comodidad, garantizar autonomía en operaciones de hasta 15 días y reducir la fatiga durante el trabajo de campo gracias a su diseño ergonómico.

“Estos morrales se constituye en, tal vez, su más fiel y caluroso acompañante en el ejercicio diario de sus funciones y hacen parte de distintas entregas programadas para el segundo semestre de este año para que dignifiquen su labor, tengan construcciones locativas dignas y puedan llegar a todas partes con capacidad de fuego y protección. Todo esto que estamos entregando es para todos estos valerosos soldados gracias al esfuerzo de los ciudadanos”, dijo el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

El comandante de la Séptima División, mayor general Fabio Leonardo Caro Cancelado, destacó el respaldo de los antioqueños y aseguró que estas entregas, sumadas a los 29 vehículos ya recibidos hace dos semanas, fortalecen las capacidades tácticas y operacionales del Ejército.

Se espera que en los próximos días se continúe con la entrega de chalecos antibalas, cascos, motocicletas, radios y otros implementos, dentro de una inversión que este año superará los 73 mil millones de pesos para la Fuerza Pública con recursos exclusivos de la Tasa de seguridad.