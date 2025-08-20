Selección Colombia de Baloncesto emprende viaje para el Americup 2025

Tras la finalización del triangular preparatorio al FIBA Americup 2025, la Federación Colombiana de Baloncesto oficializo su lista de 12 convocados para el viaje rumbo a Nicaragua enfrentarse en el torneo continental.

La selección Colombia hará parte del grupo C donde compartirá este grupo con Argentina, República Dominicana y la selección anfitriona, Nicaragua.

La Federación Colombiana de Baloncesto anuncia la lista oficial de 12 jugadores que representarán al país en la FIBA AmeriCup 2025, torneo continental en el que la Selección hará parte del Grupo C.

El evento se disputará del 22 al 31 de agosto de 2025, en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua. La fase de grupos se jugará del 22 al 26 de agosto, seguida de los cuartos de final el 28 de agosto, semifinales el 30 de agosto y los partidos por el tercer lugar y la final el 31 de agosto.

La Tricolor partió a su destino la noche de ayer, martes 19 de agosto, para prepararse debidamente para su debut el 22 de agosto frente a República Dominicana.

Los 12 convocados: