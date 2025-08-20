Cali

Cuarta fecha de cuadrangulares en Liga Femenina: Equipos vallecaucanos por la clasificación

Orsomarso - Yumbo lidera el grupo A

Foto: Redes sociales

Foto: Redes sociales

Leslie Mariana Salazar

Hoy abrirán los juegos de la cuarta fecha en los cuadrangulares de la Liga Betplay femenina y los equipos del Valle continúan en la pelea por un lugar en la semifinal.

Los compromisos de esta jornada empiezan con Deportivo Cali frente a Independiente Medellín a las 4:00 p.m. Ambos tienen necesidad de conseguir la victoria, las ‘azucareras’ han empatado dos y ganado un partido, por su parte el equipo paisa acumula dos derrotas y una victoria.

A la misma hora se cumplirá el encuentro entre Inter de Palmira y Orsomarso, el conjunto de Yumbo es el que lidera su grupo, por su parte el equipo palmirano esta obligado a ganar para seguir en la disputa.

Más información

Mañana, a las 5:00 p.m. continua la jornada con el enfrentamiento entre América de Cali y Santa Fe, las ‘diablas rojas’ han perdido, empatado y ganado un partido, Santa fe ha perdido dos y ganado uno.

Por último, Nacional contra Millonarios a la misma hora, para conveniencia de los equipos vallecaucanos, es debido que ninguno salga victorioso.

Tabla de posiciones:

GRUPO APUNTOS
Orsomarso7
Deportivo Cali 5
Medellín3
Internacional1
GRUPO BPUNTOS
Atlético Nacional9
América 4
Santa Fe3
Millonarios 1

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad