Cuarta fecha de cuadrangulares en Liga Femenina: Equipos vallecaucanos por la clasificación

Hoy abrirán los juegos de la cuarta fecha en los cuadrangulares de la Liga Betplay femenina y los equipos del Valle continúan en la pelea por un lugar en la semifinal.

Los compromisos de esta jornada empiezan con Deportivo Cali frente a Independiente Medellín a las 4:00 p.m. Ambos tienen necesidad de conseguir la victoria, las ‘azucareras’ han empatado dos y ganado un partido, por su parte el equipo paisa acumula dos derrotas y una victoria.

A la misma hora se cumplirá el encuentro entre Inter de Palmira y Orsomarso, el conjunto de Yumbo es el que lidera su grupo, por su parte el equipo palmirano esta obligado a ganar para seguir en la disputa.

Mañana, a las 5:00 p.m. continua la jornada con el enfrentamiento entre América de Cali y Santa Fe, las ‘diablas rojas’ han perdido, empatado y ganado un partido, Santa fe ha perdido dos y ganado uno.

Por último, Nacional contra Millonarios a la misma hora, para conveniencia de los equipos vallecaucanos, es debido que ninguno salga victorioso.

Tabla de posiciones:

GRUPO A PUNTOS Orsomarso 7 Deportivo Cali 5 Medellín 3 Internacional 1