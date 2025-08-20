El Petronio Álvarez 2025 cerró con récord de asistentes y un legado para la etnoeducación en Cali

La edición 29 del Festival Petronio Álvarez concluyó tras seis días de programación con un balance histórico: más de 800.000 asistentes disfrutaron de la Casa Grande del Pacífico y sus otras actividades en distintos puntos de Cali. La fiesta del Pacífico no solo dejó ventas récord, sino también un impacto económico superior a los 20 millones de dólares, consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes del país.

Más allá de las cifras, el Petronio dejó un legado social. La Secretaría de Educación entregó 200 marimbas a 23 instituciones etnoeducativas de Cali, con el propósito de fortalecer la enseñanza de las músicas tradicionales en las nuevas generaciones. “La marimba va más allá de ser un instrumento, es parte de la construcción de la memoria ancestral de los pueblos del pacífico”, destacó la secretaria Sara Rodas.

En colegios como la Institución Etnoeducativa La Anunciación, celebran la llegada de un nuevo instrumento. Su rectora, Liliana Arteaga, afirmó que la marimba se convirtió en una herramienta pedagógica para transmitir identidad. “Es necesaria como instrumento en la mediación y el fortalecimiento de la identidad de los niños y niñas de la institución”.

De esta manera, el Petronio Álvarez reafirma que su impacto va más allá de los escenarios y se encuentra comprometido con el desarrollo social y cultural de la comunidad afro en Colombia.