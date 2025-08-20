Personería de Pereira fortalece ciberseguridad en colegios mediante Escuela de Formación Ciudadana

Pereira

La estrategia está orientada al fortalecimiento de la seguridad y la prevención de delitos de ciberseguridad en la ciudad. La iniciativa inició con la capacitación de personeros y contralores estudiantiles en el marco del Foro Delitos Cibernéticos y Gobierno Escolar, un espacio respaldado por la Secretaría de Educación Municipal.

El propósito de este nuevo escenario académico es brindar herramientas que permitan a los líderes estudiantiles de las instituciones educativas adquirir conocimientos sobre los riesgos, retos y aportes del mundo digital, así como sobre la importancia del gobierno escolar en la vida estudiantil.

Durante el foro se abordaron temas como el poder en el mundo digital, las trampas y riesgos cibernéticos y un componente de salud pública. Estos contenidos buscan generar conciencia frente a las problemáticas emergentes que afectan a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en su cotidianidad.

“Queremos llegar a la ciudadanía desde diferentes niveles de formación, no solo para capacitarlos sobre sus derechos constitucionales, sino para que sean defensores activos de los mismos. Iniciamos con la ciberseguridad porque es un tema crucial, especialmente para nuestros jóvenes, quienes enfrentan riesgos reales en la virtualidad”, afirmó Leonardo Fabio Reales Chacón, personero de Pereira.

Con esta iniciativa, el Ministerio Público busca reforzar el compromiso de la comunidad educativa y la ciudadanía en general para construir entornos escolares más seguros, saludables y conscientes de los desafíos actuales.

La formación en ciberseguridad se convierte así en una herramienta preventiva clave para proteger a los estudiantes frente a delitos digitales y promover una cultura responsable en Pereira.