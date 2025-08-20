Insólita razón por la que Edwin Cardona fue expulsado en Sao Paulo vs. Nacional: vea acá lo que pasó / Getty Images

Atlético Nacional quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025, luego de perder 4-3 en la tanda de penaltis con Sao Paulo en el mítico Morumbi. El conjunto antioqueño había logrado empatar al minuto 70 por intermedio de Alfredo Morelos, a pesar de haber jugado casi media hora con un hombre menos en cancha por la expulsión de Edwin Cardona.

Precisamente, el experimentado mediocampista vio la cartulina roja justo después del gol de Morelos, situación que generó una gran polémica debido a que nadie entendía lo que estaba pasando. A pesar de los reclamos, el árbitro Maximiliano Ramírez se mantuvo firme en su decisión y al tratarse de una expulsión por doble amarilla, el VAR no podía intervenir.

SAO 🆚 NAL |⏱️| 71' | 1-1 | Tarjeta roja para Edwin Cardona 🟥#MinutoAMinutoVerdolaga🇳🇬 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 20, 2025

Insólita razón por la que Edwin Cardona fue expulsado

Si bien la transmisión del partido no dio suficiente claridad respecto a la razón por la que Edwin Cardona fue expulsado, a través de redes sociales se viralizó el video de un hincha presente en el Morumbi que grabó lo acontecido.

En el fragmento se puede ver que al anotar Alfredo Morelos, todos los jugadores van a la línea de fondo para celebrar. En ese instante, Cardona le gritó el gol en la cara a dos futbolistas rivales, uno de ellos el central Nahuel Ferraresi. Todo esto en las narices del árbitro Ramírez, quien de inmediato buscó al antioqueño y le mostró la segunda cartulina amarilla.

Video en el que se ve el festejo de Edwin Cardona en la cara de Nahuel Ferraresi, defensor de São Paulo, que le terminó costando la segunda amarilla y la expulsión 🏆⚠️



¿Estuvo bien sancionado? 🤔 pic.twitter.com/pJ5tQJrM3t — Out of Context Libertadores (@OC_Libertadores) August 20, 2025

Como era de esperarse, las críticas en contra de Cardona no tardaron en llegar. Y es que los hinchas verdolagas le reclaman no solo por dicha actitud, absolutamente reprochable para un futbolista de su experiencia, sino también por los dos penales perdidos en el duelo de ida.

Nacional quedó entonces eliminado de la Copa Libertadores y ahora deberá centrarse en la Liga y Copa Colombia. Su próximo partido será el domingo 24 de agosto ni más ni menos que en el Pascual Guerrero, donde afrontará el clásico colombiano frente al América de Cali, que por cierto también fue eliminado de competencia internacional.