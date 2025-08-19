Fluminense vs. América en VIVO: se definen los octavos de final en la Copa Sudamericana

América de Cali espera lograr la hazaña en uno de los estadios míticos de Sudamérica.<a href="https://caracol.com.co/2025/08/19/america-de-cali-buscara-hoy-en-sudamericana-una-actuacion-epica/" target="_blank" rel="" title="https://caracol.com.co/2025/08/19/america-de-cali-buscara-hoy-en-sudamericana-una-actuacion-epica/"><b> El equipo de Diego Raimondi espera empatar y lograr la remontada</b></a> luego de un marcador adverso en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali.En ese encuentro, <a href="https://caracol.com.co/2025/08/12/en-vivo-america-vs-fluminense-siga-aca-la-transmision-del-partido-por-copa-sudamericana/" target="_blank" rel="" title="https://caracol.com.co/2025/08/12/en-vivo-america-vs-fluminense-siga-aca-la-transmision-del-partido-por-copa-sudamericana/"><b>América perdió 2 goles por 1 con un autogol de Yerson Candelo al minuto seis</b></a> y un gol de Agustín Canobbio al minuto 14 para el Fluminense. El descuento para el equipo colombiano llegó al minuto 92 por medio de Cristian Barrios. “Sobre lo que paso no podemos hacer nada, pero sí sobre lo que viene. Entonces, además de haber mirado nuestros errores, el jugador, más que nada este tipo de jugador, sabe cuando se equivoca, <b>lo importante es no repetir el mismo error, y sobre todo tratar de evitar los nuevos</b>“, dijo el técnico del equipo ‘escarlata’.Para este encuentro, América no podrá contar con <a href="https://caracol.com.co/2025/08/18/fluminense-vs-america-de-cali-por-copa-sudamericana-posibles-alineaciones-fecha-y-hora/" target="_blank" rel="" title="https://caracol.com.co/2025/08/18/fluminense-vs-america-de-cali-por-copa-sudamericana-posibles-alineaciones-fecha-y-hora/"><b>Dilan Borrero ni Éder Álvarez Balanta, ambos ausentes por lesión.</b></a> Tampoco con <b>Jhon Murillo</b> ni <b>Mateo Castillo</b>, quienes viajaron con la delegación y, por decisión técnica, <b>José Cavadía</b> estará ausente.