🔴 Sao Paulo vs. Nacional, octavos de final vuelta en Copa Libertadores: siga EN VIVO el partido

<b>¡Atlético Nacional va por la épica en Brasil!</b> A partir de las 7:30 de la noche de este martes 19 de agosto, el verde antioqueño afrontará los<b> octavos de final vuelta frente a Sao Paulo en el mítico estadio de Morumbi</b>.La serie se encuentra igualada, luego del 0-0 que protagonizaron ambos equipos en el Atanasio Girardot. <b>De persistir el empate, la serie de Copa Libertadores se definirá en los lanzamientos desde el punto penal</b>.El vencedor de este encuentro se medirá en cuartos de final con el ganador de la llave entre <b>Liga de Quito y Botafogo</b>.