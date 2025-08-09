Habrá un nuevo eclipse lunar en 2025: ¿Cuándo será y en dónde se podrá ver?

Durante el año, es habitual ver diferentes tipos de eclipses en el firmamento. Estos pueden ser solares o lunares dependiendo de cómo se presenta la alineación entre estos astros y la Tierra.

En el caso del eclipse lunar, este sucede cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, por lo que se puede ver la superficie del planeta sobre la superficie lunar. Esta, a su vez, adquiere un aspecto rojizo, por lo que se le conoce popularmente como la “luna de sangre” a raíz de este efecto.

Para este 2025, el mundo será testigo de este tipo de eclipses, ya que la NASA pronostica que este tendrá lugar el próximo 7 de septiembre. Sin embargo, será visible en ciertas regiones del planeta.

¿Cómo será la luna de sangre para septiembre?

Según indica el Instituto Geográfico Nacional de España, la luna de sangre se presentará en la noche del domingo 7 de septiembre. Por otra parte, se espera que este tendrá una duración total de aproximadamente una hora y 22 minutos. Mientras que en su fase de penumbra será de 5 horas y 27 minutos.

En este caso, comenzará sobre las 3:28 de la tarde (10:28 de la mañana en Colombia) y terminará hacia las 8:55 de la noche. Por otra parte, se espera que alcance su punto máximo hacia las 6:12 de la tarde, es decir, la 1:12 de la tarde en Colombia. Sin embargo, no todas las regiones del mundo podrán presenciar de primera mano este evento astronómico.

Esta nueva luna de sangre solamente se podrá apreciar en Europa, Asia, África y Australia. Mientras que en el continente americano será prácticamente invisible; por lo tanto, no pasará por Colombia. Asimismo, países como Rusia, India, China, Irán o Indonesia la podrán contemplar en su máximo esplendor, al igual que gran parte de Arabia Saudita.

En ese orden de ideas, se estima que más de 7.000 millones de personas en el mundo podrán apreciar el paso de la luna de sangre para el mes de septiembre.

¿La Luna de Sangre realmente es de color rojo?

Se dice que cuando existen este tipo de eclipses de Luna, esta tiende a tomar un color rojizo. Sin embargo, hay veces en que puede cambiar a amarillo o naranja, por lo que esto simplemente es un mito.

Al respecto, Beatriz García, directora del Observatorio Pierre Auger, en Argentina, destaca que el cambio de color de la Luna se debe por la incidencia de la luz sobre la superficie del cuerpo celeste. Pese a ello, este no llega a ser completamente rojo.

“La Tierra se posiciona entre el Sol y la Luna, pero por el borde del planeta, la radiación que llega del Sol interactúa con la atmósfera, y dicha luz, a la que llamamos ‘blanca’ y está formada por todos los colores, también interacciona con las moléculas del aire, dispersándose y cambiando de dirección", explicó en declaraciones a National Geographic.

Por otra parte, la especialista sostiene que el rojo prácticamente no se desvía de su dirección original. Mientras que los demás colores se dispersan cuando toman un rumbo, por lo que no siguen un sentido lineal.