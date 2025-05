“Tengo la fe de que seguiremos gobernando”: Alcalde de Bucaramanga

Bucaramanga

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, enfrenta un proceso por doble militancia luego de que se demandara su elección por supuestamente haber apoyado a candidatos al concejo de partidos como Centro Democrático y La U, teniendo en cuenta que el suyo era Colombia Justa Libres.

Ad portas de una decisión del Consejo de Estado en donde se definiría el futuro del mandatario, esto luego de que en diciembre del 2024 el Tribunal Administrativo de Santander en fallo de primera instancia decidiera anular esta elección, el alcalde aseguró que él seguirá gobernando y este proceso se lo dejó todo a sus abogados.

“Yo le he dejado eso a los abogados porque me he concentrado en gobernar. Si estuviera pensando en irme no estuviera trabajando con la misma dedicación que estamos haciendo. Yo tengo la fe de que seguiremos gobernando esta ciudad y nos moveremos el día que Dios lo determine. Pero aquí me puso el pueblo y me puso Dios y será el mismo pueblo, el mismo Dios el que me mueva", señaló el mandatario de los bumangueses.

Los alcaldes de Girón y Piedecuesta enfrentan un proceso también por nulidad electoral y están a la espera del fallo en segunda instancia por parte del Consejo de Estado.