Exalcaldes y empresarios de Bucaramanga reaccionaron a la orden de liberación de Álvaro Uribe

Bucaramanga

Luego de conocerse la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de dar la libertad inmediata al expresidente Álvaro Uribe Vélez, hasta que se defina el recurso de apelación contra la decisión de condena de la juez Sandra Heredia, algunas voces políticas y empresariales en Bucaramanga se pronunciaron manifestando que ha sido una “decisión positiva para el país”.

Una de las voces en reacción ante esta noticia fue la del empresario, Juan Felipe Montoya, presidente de la empresa avícola de Santander, Huevos Kikes.

“Espectacular, realmente lo celebramos nosotros de una manera bastante importante que bueno que el pueda terminar y seguir haciendo su defensa ya desde la calle, es muy importante también para el Centro Democrático que el pueda estar ayudando hacer la campaña para la próxima presidencia, va a poder tener una voz superior en todos lados en Colombia, de manera que eso es democracia, eso es participación activa”, expresó.

Exalcaldes de Bucaramanga apoyaron la decisión del Tribunal Superior de Bogotá sobre Álvaro Uribe Vélez

Alberto Montoya Puyana, exalcalde de Bucaramanga y un líder y voz política de gran reconocimiento en la región, se pronunció ante la determinación de la entidad judicial en la capital de la república, manifestando que es una decisión “acertada y justa”.

“Me pareció muy pero muy acertado y justo. Esto está sacándole adelante un poco la cara a la justicia, porque con injusticia el país simplemente sigue a botes, eso no se puede, si algo es fundamental para tener paz es la justicia, eso es necesario. Ahora, el presidente Uribe tenia todo el derecho a poder estar haciendo toda su defensa en libertad“, comentó Montoya Puyana.

Por otra parte, Fernando Vargas Mendoza, quien fue alcalde de Bucaramanga en el periodo 2008-2011, también manifestó su voz de apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Se hizo lo justo, si una persona que se roba una bicicleta o una moto, no lo encarcelan cómo van a encarcelar a un expresidente de la república, se hizo justicia en mi concepto, eso no tenía presentación en el mundo entero, ante las sociedades mundiales, eso le quita fuerza a un país, decir que tiene un presidente preso, eso genera preocupación en los mercados mundiales y en los inversionistas mundiales, así que yo creo que se hizo justicia”, señaló Vargas Mendoza, también Fundador de la Universidad de Santander,