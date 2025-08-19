Bicitaxistas bloquean el suroccidente de Bogotá: exigen garantías para su trabajo

Bogotá D.C

Desde las 7 de la mañana de este martes 19 de agosto, el gremio de bicitaxistas salieron a protestar en el suroccidente de Bogotá. En la Avenida Ciudad de Cali con calle 38 sur en la localidad de Kennedy colapsó la movilidad, tanto de los carriles para vehículos particulares como en las troncales de Transmilenio.

Tres estaciones tuvieron que cerrar: Portal Las Américas, Biblioteca El Tintal y Transversal 86 permanecieron cerradas durante horas afectando según Transmilenio, más de 104 mil usuarios.

Miles de personas tuvieron que bajarse de los buses y caminar hacía sus destinos.

Los manifestantes quemaron llantas y plásticos y pusieron escombros para bloquear la vía. Exigen que las autoridades de tránsito no los persigan ni les quiten los vehículos en los operativos.

Lo que se había desarrollado como una protesta pacífica terminó en enfrentamientos entre encapuchados y la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) de la Policía Nacional.

Al menos 4 buses de Transmilenio fueron vandalizados, terminaron con los vidrios rotos, y lanzaron piedras y objetos contundentes contra los agentes de la UNDMO.

¿Por qué protestan los bicitaxistas?

“Siempre nos atacan a nosotros cargando en las grúas nuestros bicitaxis. Nos quitan por ahí $700-$800 mil pesos y nosotros no tenemos todo ese presupuesto”, aseguró Germán Jaramillo, uno de los voceros de los manifestantes.

“Eso es un negocio que tienen los de Movilidad, lo mismo los de Tránsito, tienen que llevar gente para poder ellos completar el número de carros para llevar allá”, denunció un manifestante.

“No quieren es dejar trabajar. Yo de hambre no me voy a dejar morir”, indicó Rubén Darío Vargas, un bicitaxista de 72 años que lleva cerca de 20 años manejando este tipo de vehículos para vivir.

“Queremos que cesen los operativos en una manifestación pacífica sin violencia. Esta es la forma de su pan diario, es el sustento que se requiere para el sustento diario”, aseguró Juan Pablo Vargas, otro de los manifestantes.

Buscan dialogar con el gobierno

Los manifestantes indicaron que ni el Ministerio de Transporte ni la Alcaldía de Bogotá les han dado alternativas para trabajar.

“Cada año hemos ido al Ministerio de Transporte y no nos solucionan nada. Esto no es de ahora. Desde que a nosotros nos dejen trabajar y no se nos lleven los vehículos ,nosotros trabajamos tranquilos”, indicó Vargas.

“Siempre somos los malos, pero todos no somos malos, somos muchos los buenos que llevamos el sustento para todos los días a nuestros hijos”, indicó Jaramillo.

Lo que piden los conductores de estos vehículos es que se les escuche y sean tenidos en cuenta.

“No se ha avanzado en absolutamente nada. Muchas personas estamos necesitando un diálogo porque muchas personas vivimos día a día de esto y es un tema prioritario que necesita atención”, pidió Vargas.

El Ministerio de Transporte reglamentó en 2024 la homologación únicamente de bicitaxis no motorizados y con pedaleo asistido para su uso como transporte público.

Sin embargo, muchos de estos vehículos que son utilizados como transporte público tienen motores, por lo que las autoridades de tránsito inmovilizan o multan a sus conductores.