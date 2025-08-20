Portal Las Américas en Bogotá: ¿Qué causa el caos en la movilidad y servicios de TransMilenio?

Bogotá

En el transcurso de la jornada diaria en el sistema Transmilenio, se ha vuelto recurrente la demora en la llegada de buses articulados en las horas Pico al portal de Las Américas, en la localidad de Kennedy. En algunas ocasiones estos retrasos tienen que ver con protestas que ocurren en la zona, pero en otras ocasiones son temas relacionados con las obras que se hacen en el sector.

“Todos los días tenemos algún problema de movilidad y nos toca esperar a que el Servicio llegue y mientras tanto se llena mucho acá donde esperamos, lo más difícil es tener que subirse después en los buses y que queden muy llenos porque todo el mundo esta esperando transporte”. Dijo Cecilia, usuaria del portal.

La suma de Factores que generan retrasos en los servicios del Portal Las Américas

Al hacer un recorrido por las calles cercanas al portal y pasando antes por el barrio Patio Bonito, la avenida Villavicencio y zonas cercanas, se pueden identificar varios factores que generan los retrasos en el servicio, por ejemplo, las obras de la Troncal de la Ciudad de Cali que, aunque tienen planes de manejo de tránsito (PMT) estos a veces parecen no ser suficientes ante el alto flujo de vehículos (carro, motos y bicicletas).

El otro factor es justamente el alto número de vehículos que transitan en horas pico por la zona y que no tienen suficientes vías para pasar, esto por el poco espacio y los trabajos que se hacen. Además, a esto hay que sumarle también el alto número de ‘bicitaxis’ y ciclomotores que están en la zona.

“Es que acá pareciera que no caben los carros y ya se nos esta volviendo costumbre tener retrasos a veces de 40 minutos, ya uno sabe y sale muy temprano para poder llegar a tiempo”. Explico Luis, usuario del sistema.

El tercer factor que identifican los usuarios tiene que ver con las protestas. La avenida ciudad de Cali y las zonas cercanas al Portal se han convertido en escenario de bloqueos y plantones en varias ocasiones, en donde las críticas por las obras en la zona y la solicitud de soluciones en temas de movilidad son los principales factores.

Se estima que tan solo en la localidad de Kennedy vive cerca de 1 millón 200 mil personas en donde muchos de ellos utilizan el sistema Transmilenio.