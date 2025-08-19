Así quedó el pico y placa en Bogotá 2025: placas con restricción el 19, 20, 21 y 22 de agosto

Pico y placa Bogotá del 21 al 27 de julio de 2025

El pico y placa en Bogotá es una medida de restricción que intenta mejorar el flujo vehicular, especialmente cuando se trata de las horas más congestionadas como en las mañanas y en las tardes.

Incluso, de acuerdo con el portal de Tom Tom Traffic Index, especializado en medir los tiempos de viajes en las principales capitales del mundo, reveló que Bogotá, es una de las ciudades con peor movilidad en Colombia.

Conozca aquí cómo funcionará la medida del pico y placa los días 19, 20, 21 y 22 de agosto 2025.

Pico y placa en Bogotá del 18 al 24 de agosto

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, este será la pico y placa en Bogotá que, como cada semana, la restricción funciona entre las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.:

Martes 19 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Miércoles 20 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Jueves 21 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Viernes 22 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Multa por incumplir el pico y placa

De acuerdo con lo establecido en el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, que impone las multas de tránsito, incumplir con la medida del pico y placa acarrea una multa.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta multa está dentro de la categoría tipo C, lo que equivale a una sanción equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, incluyendo la inmovilización del vehículo, lo que acarraría más costos por ser llevado a los patios de la ciudad.

Pago pico y placa Bogotá:

Existe una medida que permite que los carros particulares puedan transitar en horas de restricción. Se trata de Pico y Placa Solidario, una excepción que por medio del pago diario, mensual o semestral permiten que pueda circular con tranquilidad por la ciudad, aún estando en horario de Pico y placa.

Para realizar este pago deberá realizar la inscripción por medio de la página web de la Secretaría de Movilidad, seleccionado la opción de “inicia tu solicitud” y completando todos los datos solicitados.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el valor a pagar depende de varios factores:

La duración del permiso.

Factor ambiental: dependiendo del tipo de combustible, modelos y cilindraje del vehículo.

El avalúo comerciales del carro.

Municipio donde se encuentre registrado el automovil.

Vehículos exceptuados del pico y placa