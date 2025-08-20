Condenados a 14 años de prisión tres hombres por ataque con ácido a mujer en Envigado

Tres hombres identificados como Juan José Restrepo Rivera, Juan Camilo Arenas Madrid y Jhorts Sebastián Durango Echeverri fueron condenados a 14 años de prisión tras comprobarse su responsabilidad en un ataque con ácido ocurrido el 8 de julio de 2024 en el barrio El Salado, Envigado.

De acuerdo con la investigación, Restrepo Rivera fue quien lanzó la sustancia química contra una mujer de 37 años y grabó la agresión con su celular.

Minutos más tarde y tras el llamado de auxilio de la victima, el hombre fue capturado. Posteriormente, confesó que recibió $700.000 por el ataque y entregó la ubicación de los otros implicados, quienes lo esperaban en un taxi a pocas cuadras del lugar.

La víctima sufrió una incapacidad definitiva de 60 días y secuelas permanentes en varias partes del cuerpo, según dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

El fallo, también contempla una multa económica para los procesados de 666 salarios mínimos legales mensuales vigentes.