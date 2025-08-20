Medellín

Condenados a 14 años de prisión tres hombres por ataque con ácido a mujer en Envigado

Los procesados deberán pagar una multa de 666 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Violencia de género imagen de referencia. Foto: Getty Images

Violencia de género imagen de referencia. Foto: Getty Images / funky-data

Maria José Rueda Bohórquez

Tres hombres identificados como Juan José Restrepo Rivera, Juan Camilo Arenas Madrid y Jhorts Sebastián Durango Echeverri fueron condenados a 14 años de prisión tras comprobarse su responsabilidad en un ataque con ácido ocurrido el 8 de julio de 2024 en el barrio El Salado, Envigado.

De acuerdo con la investigación, Restrepo Rivera fue quien lanzó la sustancia química contra una mujer de 37 años y grabó la agresión con su celular.

Lea también:

Minutos más tarde y tras el llamado de auxilio de la victima, el hombre fue capturado. Posteriormente, confesó que recibió $700.000 por el ataque y entregó la ubicación de los otros implicados, quienes lo esperaban en un taxi a pocas cuadras del lugar.

La víctima sufrió una incapacidad definitiva de 60 días y secuelas permanentes en varias partes del cuerpo, según dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

El fallo, también contempla una multa económica para los procesados de 666 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad