Capturan a 13 presuntos integrantes de grupo delincuencial en Aranjuez

Medellín, Antioquia

En un operativo desarrollado en Medellín y Bello, 13 personas fueron capturadas por su presunta pertenencia a un grupo de delincuencia común organizada conocido como Los del Alto, señalado de cometer secuestros, extorsiones y desplazamientos forzados en la comuna 4 de Aranjuez.

Las detenciones se llevaron a cabo tras una investigación de más de dos años, iniciada por denuncias ciudadanas que alertaron sobre las actividades ilegales de esta organización en barrios como San Cayetano, San Isidro, el parque de Aranjuez y el Alto de Aranjuez.

En las diligencias fueron incautados 216 millones de pesos, cinco vehículos —incluidas dos camionetas de alta gama—, 13 celulares y dos armas de fuego. La investigación también determinó que la estructura ilegal habría recaudado hasta 9.600 millones de pesos anuales mediante extorsiones y la venta de estupefacientes en vía pública.

El Brigadier General William Castaño Ramos expresó: “Se logró la resolución de dos denuncias prioritarias. La primera relacionada con exigencias extorsivas superiores a quinientos millones de pesos, donde la víctima habría sido despojada de un apartamento y de un parqueadero, y la segunda por el secuestro, el pasado ocho de marzo en el del año dos mil veintitrés, de un ciudadano en el barrio Aranjuez”

Los detenidos deberán responder por los delitos de secuestro, extorsión, desplazamiento forzado, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Tras las audiencias, un juez de control de garantías les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.