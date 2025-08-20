Inicia proceso de admisión en la UdeA para el semestre 2026-1

Medellín, Antioquia

La Universidad de Antioquia inició el proceso de admisión para el semestre académico 2026-1, en el que ofrecerá 6.818 cupos para 157 programas académicos de pregrado en Medellín, las sedes regionales y en modalidad virtual.

De ese total, 3.425 cupos corresponden a Medellín, 2.458 a las distintas sedes regionales y 935 a programas virtuales. Una de las principales novedades de esta convocatoria es el fortalecimiento de la oferta académica en las regiones, que pasa de 57 programas presenciales a 73, lo que representa un incremento en las oportunidades de acceso a la educación superior por fuera de la capital antioqueña.

El periodo de inscripción y pago de derechos estará habilitado hasta el 8 de septiembre a través de la página web de la institución www.udea.edu.co. La tarifa para los aspirantes que presenten el examen en Medellín es de 86.000 pesos, mientras que para quienes lo hagan en las sedes regionales o en programas virtuales será de 26.700 pesos.

Según el calendario de la institución, los aspirantes deberán descargar la credencial de presentación entre el 15 y el 23 de octubre. El examen de admisión se aplicará los días 27 y 28 de octubre, y los resultados serán publicados el 12 de noviembre de 2025.

La universidad también habilitó en su portal web una guía de inscripción con instrucciones paso a paso, además de un simulador virtual gratuito para que los aspirantes se familiaricen con el tipo de preguntas que enfrentarán en la prueba.

Finalmente, la UdeA recordó que existen cupos especiales dirigidos a deportistas de alto rendimiento con reconocimiento nacional o internacional, avalados por federaciones, asociaciones o clubes certificados por el Ministerio del Deporte.