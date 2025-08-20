Bomberos Bogotá tendrá nueva estación en el norte de la ciudad: Será en Lagos de Torca

Bogotá

Desde el cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá celebraron la decisión de la Alcaldía Mayor de entregar un predio en donde se construirá la nueva estación ubicada en el norte de la ciudad. Esta estación estará ubicada después de la calle 183 y estará dentro del desarrollo urbanístico de Lagos de Torca.

“Estamos recibiendo un predio ubicado en la localidad de Suba en el sector de Lagos de Torca, plan parcial otoño, con el propósito de construir una nueva estación de Bomberos. En este sector hay un crecimiento urbanístico importante rodeado de Universidades, colegios y viviendas”. Explicó Paula Henao, directora de Bomberos de Bogotá.

La directora del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá destacó la importancia de tener una nueva sede en el norte de Bogotá, teniendo en cuenta el crecimiento de la ciudad y la posibilidad de mejorar los tiempos de respuesta.

“Con esto podremos disminuir los tiempos de respuesta, aumentar la cobertura y seguir modernizando el cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá para continuar salvando vidas, protegiendo el medio ambiente y el patrimonio de los capitalinos”. Dijo.

La ciudad llevaba ya 18 años sin que se hiciera una nueva estación de Bomberos, ahora este espacio entregado por la Defensoría del espacio Público el 30 de julio, permitirá que se avance en el proyecto.