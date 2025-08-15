Directora de Bomberos Bogotá respondió a posible riesgo fiscal por máquinas extintoras

Bogotá D.C

La Contraloría Distrital advirtió de un “latente riesgo fiscal” por el posible incumplimiento de la entrega de 7 máquinas extintoras de incendios. Enviaron una carta a la directora del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá, Paula Ximena Henao, en la que señalaron “un escenario de posible incumplimiento, con eventuales repercusiones en el patrimonio público y en la capacidad operativa del servicio de emergencias”.

Por su parte, Henao habló en los micrófonos de Caracol Radio y aseguró que se harán los procesos administrativos con el contratista, pero que buscarán siempre el interés común.

“En este momento no podemos decir que hay detrimento, porque el pago anticipado está invertido y está demostrado con la elaboración de los chasis que ya vienen en camino, que están en proceso de importación y que estarían llegando la próxima semana”, aseguró la directora

Para Henao, todavía no se puede hablar de incumplimiento hasta que se determine eso en el proceso sancionatorio .

“En efecto el plazo no se va a cumplir, pero eso no quiere decir que el objeto contractual no se cumpla y eso se tendrá que determinar en el marco del proceso. En este momento es muy apresurado decirlo”, señaló.

La directora explicó el proceso de la llegada de los chasis que llegarían la próxima semana a Colombia desde Miami, Estados Unidos.

“Ahí ya iniciaría el proceso de nacionalización, el ensamblaje y el proceso de certificación, que se toma la unión temporal para poder entregar a satisfacción las máquinas”.

Henao precisó que no ha habido irregularidades en la contratación y que tampoco ha habido sobrecostos. El valor inicial del contrato está por un valor inicial de $13 mil 557 millones de pesos.