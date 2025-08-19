¿Cuáles son los retos del nuevo superservicios con la empresa de energía Air-e?: esto dice Andeg

La Asociación Nacional de Empresas Generadoras señala que quien asuma como nuevo Superintendente de Servicios Públicos debe resolver la crisis de Air-e, sino podría haber un posible apagón en el 35% de la región Caribe.

Tras conocerse la renuncia de Yanod Márquez como superintendente de Servicios Públicos, desde Andeg ya habían advertido la falta de estrategias y recursos que tuvo Márquez en su administración, lo que llevó a un aumento significativo de las deudas de Air-e con las generadoras, que ahora ascienden a los 1.5 billones de pesos.

Alejandro Castañeda, director Ejecutivo de Andeg, dijo que el nuevo superintendente deberá articularse con el Gobierno para conseguir recursos y resolver la crisis financiera de la empresa de energía.

“La verdad es que muestra la realidad de lo que era la Superintendencia bajo la administración de Yanod Márquez. Era una entidad que no respondía, que no tenía una estructura clara sobre el tema. Por ejemplo, el problema más grande que tenía —el problema del aire— no mostraba ninguna gestión al respecto. Como te digo, no hacían más que estar al frente de la empresa, pero no buscaban soluciones al problema”, precisó Castañeda.

Superservicios debe resolver la crisis de Air-e

Asimismo, advirtió que, si el nuevo superintendente debe resolver lo de los pagos de las generadoras, podría haber un posible apagón en el 35% de la región Caribe que depende de la generación térmica.

“Si no tenemos los generadores, los pagos correspondientes —que ya ascienden a 1,5 billones de pesos en deudas de esa compañía con el sector— podrían dejar sin energía al 35 % de la región Caribe, que depende de esa generación térmica. Esta situación es crítica, ya que el sector está, como te digo, muy apretado desde el punto de vista financiero”, mencionó.

El gremio de generadoras mantiene expectativas de mejora con la llegada de un nuevo líder que busque resolver la situación.