Estos son los sectores sin energía HOY 20 de agosto, en Barranquilla y municipios del Atlántico

La empresa Air-e Intervenida realizará trabajos al interior de la subestación Riomar, por lo que algunos sectores de Barranquilla no contarán con el suministro de energía mientras se ejecutan las labores.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Entre las 6:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, tiempo en el cual se adelantarán trabajos sobre los circuitos América Norte y San Salvador.

Durante las obras es posible que se presenten interrupciones por riesgo de sobrecarga en los sectores de:

La Campiña; calles 84 y 85, entre carreras 57 a la 64 en Riomar y Alto Prado; carrera 53, entre calles 82 y 84 en Alto Prado; calles 82 a la 84, entre las carreras 47 a la 52, en San Vicente y Alto Prado; calles 80 a la 82, entre las carreras 43 a la 47, en Granadillo y América; calles 93 a la 96, entre las carreras 43 a la 46, en Tabor; Vía 40 con calle 85, en El Castillo.

Trabajos en municipios

Igualmente la compañía ejecutará trabajos preventivos al interior de la subestación del municipio de Juan de Acosta, Atlántico.

Las obras se llevarán a cabo en los cables de potencia conectados al transformador, en el horario de 8:00 de la mañana a 11:00 de la mañana. Durante las maniobras estarán sin suministro de energía las zonas urbanas y rurales de Juan de Acosta, Piojó y Tubará.

Adicionalmente, el corredor turístico desde Bocatocino hasta Juaruco en la Vía al Mar, incluyendo a balnearios y condominios de la zona como Aguamarina, Salinas del Rey, Santa Verónica, Comfamiliar, Cajacopi, Playa Mendoza, Playa Tubará, El Morro, Puerto Velero, Palmarito y Cajacopi, entre otros.

Más información Andeg advierte que Superservicios no ha gestionado recursos ante ministerios para crisis de Air-e

Labores en otra población

Por otra parte, en dos sectores de Puerto Colombia se realizará el cambio y aplome de postes. Inicialmente, de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía se trabajará en el sector de la calle 12 con la carrera 2 en Villa Rauzán y de 1:00 de la tarde a 4:00 de la tarde, en la calle 8 con la carrera 2 en La Risota.

Dentro de las obras proyectadas, se realizarán breves interrupciones entre las 5:30 a.m. y las 6:00 a.m. y entre las 4:00 p.m. y las 4:30 p.m. a los clientes ubicados en la carrera 46, vía a Puerto Colombia, desde el kilómetro 2 al 13.