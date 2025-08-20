Diego Raimondi reveló detalles de su futuro con América, tras la eliminación en la Copa Sudamericana

DT de América de Cali, Diego Raimondi en el partido frente a Fluminense / Getty Images / PABLO PORCIUNCULA

América de Cali quedó eliminado de la Copa Sudamericana luego de perder en los octavos de final 0-2 contra Fluminense de Brasil de en el místico estadio del Maracaná de Río de Janeiro.

Cabe mencionar que el conjunto dirigido por Diego Raimondi también perdió el compromiso de ida 1-2, el cual se jugó en el Pascual Guerrero.

El único equipo colombiano que logró avanzar a la siguiente fase del campeonato continental fue Once Caldas, luego de que venciera a Huracán de Argentina.

¿Qué dijo el técnico del América de Cali tras la eliminación de Copa Sudamericana?

Diego Raimondi asistió a la rueda de prensa posterior al compromiso de vuelta y analizó las razones por las cuales eliminaron al América de Cali de la copa internacional: “El equipo dio todo en cancha, pero nuevamente hubo errores que nos costaron de entrada. Pagamos errores que ante equipos de tanta jerarquía no se pueden cometer”.

Además, el entrenador también reveló cuál era la estrategia para que su equipo igualara el marcador en el Maracaná, a lo que respondió: “La idea de ir a buscar un gol estuvo de entrada. Nunca renunciamos a la pelota ni al ataque en medio de la presión del resultado y el escenario”.

¿Qué se sabe del futuro de Diego Raimondi en América de Cali?

Por último, al argentino le consultaron sobre su continuidad en la dirección del América de Cali, luego de que completara cinco partidos sin ganar, tres en la Liga Colombiana y dos en la Copa Sudamericana.

“Nosotros tenemos que pensar en lo que viene. Regresamos del viaje, para enfocarnos en el partido contra Nacional y buscando que sea un nuevo punto de partida. No pienso en mi futuro, pienso en el próximo partido”, reveló Raimondi.

¿Cuándo vuelve a jugar América de Cali?

América se enfrentará con Atlético Nacional por la jornada 8 de la Liga Colombiana el próximo domingo 24 de agosto en el estadio Pascual Guerrero, a partir de las 6:20 de la tarde.

Vale recordar, que América se ubica en la casilla 18 de la tabla con 4 unidades, mientras que Nacional es cuarto con 12 puntos.

