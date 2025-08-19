¡No para de subir! Precio del dólar en Venezuela HOY 19 de agosto, según BCV

Dólar en Venezuela HOY 24 de julio: PIB creció más del 6% en el segundo trimestre, según BCV. Imágenes de Canva

Recientemente, diferentes expertos y líderes del partido opositor ‘MAS’, denunciaron que diferentes imposiciones realizadas por el gobierno imposibilitaba establecer mejoras salariales o realizar ajustes en la remuneración básica.

Según María Verdeal la situación económica y salarial de los trabajadores es de gravedad, pues a pesar de la poca remuneración que se recibe, la problemática no se podrá resolver si el gobierno sigue evitando el diálogo para discutir los diferentes beneficios laborales.

La última vez que el ‘Ingreso mínimo integral’ o salario mínimo recibió un ajuste en Venezuela fue a principios del año 2022, cuando este sueldo equivalía a 30 dólares estadounidenses, sin embargo, a día de hoy, equivale aproximadamente a 0,96 centavos de dólar.

Otras noticias: Si peleamos con Venezuela, la frontera queda en manos de las mafias y del ELN: Benedetti

Por último, se estableció que la política de remuneración por bonos no ha contribuido a solucionar la problemática de los bajos salarios.

Precio del dólar en Venezuela hoy 19 de agosto

Según el Banco Central de Venezuela, el precio estipulado para el dólar es de 136,8931 bolívares, continuando la tendencia de subida que ha tenido desde días anteriores.

Este es el precio de diferentes divisas que se encuentran publicadas en la página oficial del BCV:

Euro | 160,2826

Yuan chino | 19,0624

Lira turca | 3,3476

Rublo ruso | 1,7083

Dólar estadounidense | 136,8931

Por otro lado, el BCV ha mantenido actualizado la cotización del dólar en los diferentes bancos que funcionan dentro de Venezuela, lo que permite visualizar las Tasas Informativas del Sistema Bancario.

Le puede interesar: Chavismo ofrece a Colombia ayuda para “atender la seguridad” en la frontera

Precio del dólar en las Tasas Informativas HOY, 19 de agosto, según BCV

Banesco | compra 135,3818 – venta 139,1189

135,3818 139,1189 BBVA Provincial | compra 138,4342 – venta 137,5488

138,4342 137,5488 Banco mercantil | compra 136,7964 – venta 135, 8250

136,7964 135, 8250 Banco Plaza | compra 135, 6469 - venta 136, 0567

135, 6469 136, 0567 Banco Exterior | compra 135,6400 - venta 137, 5488

135,6400 137, 5488 Otras Instituciones | compra 134,5703— venta 134,9165

Tenga en cuenta que estos valores los puede consultar en la página oficial del Banco Nacional de Venezuela, sin contar que, este banco no hace actualizaciones el mismo día, sino un día después.

Lea también: Tres buques de guerra de EE. UU. se ubicarían frente a la costa de Venezuela en las próximas horas

Precio del dólar en Colombia hoy 19 de agosto

La Tasa Representativa del Mercado (TRM), publicada por el Banco de la República, se estableció en 4.019 pesos colombianos por cada dólar estadounidense.

Desde que comenzó agosto, el dólar en Colombia ha estado cayendo estrepitosamente luego de haber estado cerca a los $4.200 pesos en el mes de julio.

Sin embargo, el dólar abrió la semana con un precio estable, pues el pasado 15 de agosto, cerró la semana cotizándose en $4,020 pesos, acercándose cada vez más a estar por debajo de los $4,000 pesos dentro del mercado.

Lea: ¡Empezó a subir! Precio del dólar HOY 19 de agosto, según Banco de la República