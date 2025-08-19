6AM6AM

Programas

Se están haciendo negociaciones con EE.UU. sobre las importaciones de petróleo: Armando Benedetti

El Ministro habló sobre los avances de la reunión entre diplomáticos de Estados Unidos y representantes del gobierno Petro.

Armando Benedetti. Foto: RAUL ARBOLEDA/AFP vía Getty Images.

Armando Benedetti. Foto: RAUL ARBOLEDA/AFP vía Getty Images. / RAUL ARBOLEDA

Mariana Neira

Noticia en desarrollo....

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad