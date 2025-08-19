Tres buques de guerra de EE.UU. se ubicarían frente a la costa de Venezuela en las próximas horas

La agencia Reuters reporta esta decisión del gobierno de Donald Trump explicando que serían “tres destructores de misiles guiados que llegarán frente a la costa de Venezuela en las próximas 36 horas como parte de un esfuerzo para abordar las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos”.

Esta medida sigue al despliegue de las fuerzas marítimas y aéreas estadounidenses en el mar caribe con el mismo propósito que fue confirmado la semana pasada.

Los barcos son el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson.

En total, se espera que unos 4.000 marineros estén involucrados en estas medidas que ha tomado la administración de Donald Trump en la región sur del mar Caribe.

Además, según fuentes de esa agencia bajo el anonimato, el despliegue incluiría también varios aviones espía, buques de guerra y al menos un submarino de ataque.

“El proceso continuaría durante varios meses. El plan es que operen en el espacio aéreo internacional y en aguas internacionales”, explicó el funcionario a Reuters.

“Nuestros mares, nuestros cielos y nuestras tierras las defendemos nosotros”: Nicolás Maduro

Ahora, previo a que se hiciera público ese posicionamiento de buques de guerra en cercanías a Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que se defenderán en todos los frentes.

“Nuestros mares, nuestros cielos y nuestras tierras las defendemos nosotros, las liberamos nosotros, las vigilamos y las patrullamos nosotros. Ningún imperio va a venir a tocar suelo sagrado de Venezuela, ni debería tocar suelo sagrado de Sudamérica. Ningún imperio del mundo, más nunca imperios con su planta insolente, tocará tierra sagrada de Bolívar”, aseguró Nicolás Maduro.

En Estados Unidos, ya hay las primeras reacciones ante esta medida, el congresista Carlos Giménez aseguró: “Nicolás, bufón lárgate a Cuba antes que sea demasiado tarde”.