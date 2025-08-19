¡Empezó a subir! Precio del dólar HOY 19 de agosto, según Banco de la República

Precio del dólar HOY en Colombia: así cotiza la divisa este lunes 16 de diciembre/ Getty Images

Las divisas son monedas utilizadas en intercambios comerciales internacionales, estas, son emitidas por cada país y se usan para realizar transacciones, inversiones y pagos de deudas.

Alrededor del mundo, existen 180 monedas oficiales, sin embargo, las más relevantes son, el dólar estadounidense, el euro europeo, el yen japonés, la libra esterlina del Reino Unido y el franco suizo.

El mercado de las divisas, es el más grande del mundo, pues diariamente se mueven más de 5 billones de dólares mediante la compra y venta realizadas por personas, las cuales especulan fluctuaciones en los precios para sacar beneficios de estas operaciones.

Dentro de las características se puede encontrar que las divisas son:

Fungibles, es decir que puede ser intercambiadas por otras de igual valor.

es decir que puede ser intercambiadas por otras de igual valor. Volatilidad , se pueden dar importantes fluctuaciones debido a factores políticos y sociales.

, se pueden dar importantes fluctuaciones debido a factores políticos y sociales. Divisibilidad, todas las divisas se pueden dividir en fracciones más pequeñas, de modo que se puedan realizar transacciones de montos menores.

Precio del dólar en Colombia hoy 19 de agosto

La Tasa Representativa del Mercado (TRM), publicada por el Banco de la República, se estableció en 4.019 pesos colombianos por cada dólar estadounidense.

Esto representa un aumento de 5 pesos frente a la cotización del día de ayer, 18 de agosto.

Precio de otras divisas en pesos colombianos HOY

El precio de diferentes divisas se pueden encontrar publicados en tiempo real en la plataforma ‘Investing’, donde además de encontrar los precios en vivo, puede conocer los valores de apertura y cierre de las mismas.

El euro aperturó en 4.690 y se encuentra actualmente sobre los 4.700 pesos colombianos por cada euro.

La libra esterlina, inició la jornada en 5.420 y en este momento se encuentra en 5.430 pesos por cada libra.

¿Cuál es la divisa más fuerte del mundo?

La moneda más fuerte del mercado internacional pertenece a Kuwait, el dinar kuwaití, el cual para el día de hoy se encuentra en 13.142 pesos colombianos por tan solo un dinar.

Esta moneda es tan fuerte debido a las grandes reservas de petróleo que posee este país, pues aportan el 7% del petróleo mundial, lo que lo convierte en un actor de gran importancia en el mercado energético.

En conjunto con esto, la sólida reserva de divisas y la buena gestión fiscal han sido factores fundamentales para que el dinar continúe establecida como la moneda de mayor valor en el mundo.

¿Cuál es la divisa más débil del mundo?

La moneda más débil del mundo, es el rial iraní, perteneciente a la nación de Irán. Pues para comprar un dólar, debería entregar 42,109 riales.

La devaluación de esta moneda se dio en 2012, debido a la crisis de armas nucleares y el pago de multas por parte del gobierno iraní.

Luego de esto, él tóman iraní, una superunidad del rial, fue establecida como la moneda oficial de la República Islámica de Irán.

