Jhon Solís abandonaría Girona para fichar por un equipo histórico de Europa

El joven volante colombiano Jhon Solis ha venido siendo titular indiscutible en el Girona Míchel durante los compromisos amistosos de pretemporada y la primera fecha de la Liga Española.

Desde su llegada al equipo en septiembre del 2023, ha tenido que trabajar fuerte para ganarse ese lugar en dentro del XI inicial.

No obstante, uno de los equipos grandes de Portugal ha tenido siempre en la mira al jugador de Guacarí, se trata del Porto. Según mencionó el periodista argentino Cesar Luis Merlo en su cuenta de X, el equipo ofreció 12 millones de euros por el mediocampista en el pasado mercado invernal, pero en aquel entonces Girona no quiso prescindir de Solís.

Por el Porto ya han pasado ocho jugadores colombianos, la mayoría con proceso por Selección Colombia. Ellos son: Wason Rentería, Freddy Guarín, Falcao García, James Rodríguez, Héctor Quiñones, Jackson Martínez, Juan Fernando Quintero, Luis Díaz, y Matheus Uribe.

Le podría interesar:Técnico de León fue contundente sobre ausencia de James Rodríguez: “Mi equipo tiene vida propia”

🚨Porto vuelve a mostrar interés en Jhon Solís (sobre el cierre del mercado anterior ofertó €12M pero Girona no quiso desprenderse de él) y evalúa la chance de hacer una nueva propuesta.

*️⃣Además, hay dos clubes italianos que siguen al mediocampista colombiano. pic.twitter.com/pTdUNPWv3R — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 19, 2025

Solis lleva 48 partidos disputados con Girona en dos temporadas en las que ha hecho parte del equipo, acumula un gol y una asistencia.

Asimismo, cuenta con partidos con buenas actuaciones a pesar de la dura derrota que sufrió el equipo en la primera jornada ante el Rayo Vallecano 1-3, donde el colombiano estuvo presento en todo el compromiso y jugó como 5 libre en el mediocampo.

Lea también: Yaser Asprilla y Jhon Solís inician temporada siendo titulares, pero Girona cae con Rayo Vallecano

El equipo portugués estaría preparando una gran oferta del antes de cierre de su mercado que es el 15 de septiembre, esto ante la insistencia del club por fichar al mediocampista colombiano, esperan llegar a un acuerdo con los españoles. También se tiene información de que otros dos clubes italianos estarían interesados en el jugador.

Por parte de Girona, no tiene contemplado dejar ir por esta temporada a Jhon Solis. Quien podría de consolidarse en la posición y tener una brillante participación con el equipo de Michel, aumentando su valor en el mercado y con ello ser vendido por mucho más en un futuro no muy lejano

El mercado de la Liga Española cierra el 1 de septiembre.